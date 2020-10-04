Новинки сентября: главные смартфоны месяца
Собрали в одном материале все интересные новинки сентября. Речь пойдет не обо всех дебютантах первого осеннего месяца, а только о тех, которые запомнились, заметны или громко заявили о себе.
Samsung Galaxy Z Fold 2
Смартфонами с гибкими дисплеями интриговали несколько лет, но вывести на рынок их коммерческое исполнение решились единицы. В авангарде идет Samsung, где Galaxy Fold стал первым экспериментом и многие посчитали его неудачным. Большинство ждали большего от смартфона за $2000. Как работу над ошибками можно считать выход складного Galaxy Z Fold 2.
Это инновационная модель для гиков и экспериментаторов. По сравнению с предшественником в Galaxy Z Fold 2 попытались внести ряд изменений и улучшений: программное обеспечение, эргономика, железо, дисплей и сам механизм раскрытия. Все это позволило воспринимать новинку лучше, но больших продаж она не соберет. Впрочем, такая цель и не стоит. Это полигон для обкатки технологий и стало понятно, что теперь компания намерена сделать ставку в премиальном сегменте на складные смартфоны и их ждет ежегодное обновление.
Все о характеристиках Samsung Galaxy Z Fold 2
Samsung Galaxy S20 Fan Edition
Своим Samsung Galaxy S20 FE компания планирует внести сумятицу и дать бой конкурентам в премиальном сегменте. Естественно, она надеется, что расклад сил будет в ее пользу. Ряд аналитиков уверены, что этой моделью компания может изрядно испортить продажи целому ряду Android-производителей на зарубежных рынках. Главный посыл новинки — она создана в соответствии с требованиями пользователей, этакая реализация «по заявкам фанатов».
«Брать» пользователей Galaxy S20 FE намерен большим 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, чипом Snapdragon 865, батарейкой емкостью 4500 мАч, защитой IP68, стереодинамиками и тройной тыльной камерой 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп.
Больше о Samsung Galaxy S20 FE
LG Wing
В рамках программы LG Explorer компания представила очень необычный смартфон Wing. Его ключевая фишка — поворотный на 90 градусов дисплей, задача которого улучшить пользовательский опыт и при должной оптимизации программного обеспечения со стороны LG и компаний-партнеров есть вариант, что из этой затеи в итоге что-то выйдет. Правда, ценник почти в $1000 не добавляет привлекательности этой модели.
В числе преимуществ LG Wing производитель отмечает:
- выдвижную фронталку на 32 Мп;
- защиту по стандарту MIL-STD-810G;
- чип Snapdragon 765G;
- аккумулятор емкостью 4000 мАч;
- камеру Cimbal Motion, которая состоит из 3-х датчиков, где главный на 64 Мп.
Samsung Galaxy M51
В последнее время Samsung взяла за правило предлагать емкие аккумуляторы в доступных устройствах и в рамках этой стратегии свет увидел Samsung Galaxy M51 с исполинской батареей на 7000 мАч. И это рекордной емкости источник питания в серии Galaxy. При этом компания умудрилась впихнуть его в корпус толщиной всего 9,5 мм и предложила еще ряд достоинств.
Помимо продолжительного времени работы Galaxy M51 предлагает чип Snapdragon 730G, отличный большой 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран, боковой сканер отпечатков пальцев, NFC и несколько обычных камер на тыльной стороне, где роль главного отведена сенсору на 64-мегапикселя. У производителя получился в целом ладный смартфон, с интересными характеристиками по вполне разумной цене. Правда, найдется немало тех, кто посчитает ценник в 360 евро завышенным.
Характеристики Samsung Galaxy M51
ZTE Axon 20 5G
Смартфон можно смело назвать жертвой маркетинга и разочарованием месяца. На волне высокого градуса ожидания устройств с подэкранной камерой, подзабытый на рынке смартфонов бренд ZTE решил наделать шумихи, объявив, что именно ему удалось обскакать всех и выпустить первый смартфон с камерой под экраном. Конструктивно фронталка действительно оказалась под поверхностью дисплея, но сама реализации откровенно «хромает». Долго распинаться не будем, посмотрите обзор на нашем канале, там все четко пояснили.
Pixel 5
Все, что было известно о смартфоне накануне презентации, все подтвердилось. Компания решила на время свернуть с проторенного пути и вместо флагмана выкатила среднего класса мобильник. Pixel 5 вышел без XL-версии и получился относительно компактным, а самым большим устройством компании в этом сезоне стал Pixel 4a 5G. По своим характеристикам новинка во многом сравнима с Pixel 4a, но стоит дороже и за свои деньги она не так хороша на фоне конкурентов.
На смартфон обрушилось немало критики из-за целого ряда даунгрейдов. Дорого, убого в плане железа на фоне флагманов и есть риск, что армия фанатов будет только сокращаться. Хотя есть и те, кто считает, что свой план по продажам Pixel 5 выполнит и свою аудиторию найдет.
Poco X3 NFC
Надо похвалить Poco, а вместе с ним и «руководящую руку» Xiaomi, которые сумели создать один из лучших смартфонов в своем классе. Это пример того, как сделать хороший смартфон без рекордных характеристик. Вышел недорогой, шустрый и сбалансированный аппарат. Пожалуй, главное, что радует в Poco X3 NFC — баланс, получился универсально хороший смартфон практически для всего. Здесь нет никаких перекосов, когда какой-то параметр сделали рекордно крутым в ущерб всему остальному.
По характеристикам Poco X3 NFC вышел более, чем интересным: 120-герцовый дисплей, экономичный 8-нм чип Snapdragon 732G, достаточно памяти, чип NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и вполне приличные характеристики. Есть и аккумулятор емкостью 5160 мАч, но быть смартфону живучим мешает прожорливый IPS-экран и огрехи в оптимизации.
Realme X7/X7 Pro
Удачно «выстреливший» бренд Realme наращивает свое присутствие на рынке и не дает спокойно жить Xiaomi, ожесточенно борясь с ней. Правда, не факт, что Realme сможет и дальше навязывать серьезную конкуренцию, ведь ценники на ее продукты уверенно поползли вверх.
Однозначное мнение о новинках Relame X7/X7 Pro высказать сложно. Это все еще неплохие в своей категории устройства, но не пропадает ощущение, что могло быть и лучше за свой прайс. Будет немало и тех, кто будет «пинать» компанию за 5G-чипы от MediaTek и отсутствие NFC в младшей версии.
Realme X7 предлагает AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 800U, 65-ваттную зарядку с батарейкой на 4300 мАч и четверную камеру с ключевым сенсором на 64 Мп. В случае с Realme X7 Pro пользователь получает AMOLED-экран на 120 Гц, чипсет Dimensity 1000+, аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю зарядку на 65 Вт, чип NFC и стереозвук.
Realme 7/Realme 7 Pro
Рекламируются модели в качестве игровых и универсальных устройств для молодежи. В целом получились нормальные смартфоны, по характеристикам особо выпендриваться не стали. Но кое-что интересное все же предложили. Так, Realme 7 наградили дисплеем на 90 Гц, батарейкой на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 30 Вт. И это те достоинства, которые должны привлечь потенциального покупателя.
В числе притягательных черт Realme X7 Pro можно выделить AMOLED‑матрицу, чипсет Snapdragon 720G, быструю 65-ваттную зарядку, дисплейный сканер отпечатков пальцев, Dolby Atmos и квадрокамеру с основным модулем на 64 Мп.
Тест автономности Realme 7/Realme X7 Pro
Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro/ Mi 10T Lite
Завершился первый осенний месяц достаточно громкой презентацией серии Xiaomi Mi 10T. В отличие от предшественников это не ребрендинг каких-то устройств Redmi, а самодостаточные модели, которые лишь немного проще премиальной линейки Xiaomi Mi 10. Все три смартфона Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T Lite поддерживают сети 5G, получили IPS-матрицы с повышенной герцовкой, чипы от Qualcomm, NFC, стереодинамики, емкие батарейки и поддержку быстрой 33-ватной зарядки.
Если Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro близнецы по внешности, а также очень схожи начинкой, то Xiaomi Mi 10T Lite выбивается из этого стройного ряда и есть ощущение, что ему впору именоваться Poco X3 на максималках. Главная фишка «прошки» — 108 Мп камера с оптической стабилизацией
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