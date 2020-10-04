Новинки сентября: главные смартфоны месяца

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Собрали в одном материале все интересные новинки сентября. Речь пойдет не обо всех дебютантах первого осеннего месяца, а только о тех, которые запомнились, заметны или громко заявили о себе.

Samsung Galaxy Z Fold 2





Смартфонами с гибкими дисплеями интриговали несколько лет, но вывести на рынок их коммерческое исполнение решились единицы. В авангарде идет Samsung, где Galaxy Fold стал первым экспериментом и многие посчитали его неудачным. Большинство ждали большего от смартфона за $2000. Как работу над ошибками можно считать выход складного Galaxy Z Fold 2.

Это инновационная модель для гиков и экспериментаторов. По сравнению с предшественником в Galaxy Z Fold 2 попытались внести ряд изменений и улучшений: программное обеспечение, эргономика, железо, дисплей и сам механизм раскрытия. Все это позволило воспринимать новинку лучше, но больших продаж она не соберет. Впрочем, такая цель и не стоит. Это полигон для обкатки технологий и стало понятно, что теперь компания намерена сделать ставку в премиальном сегменте на складные смартфоны и их ждет ежегодное обновление.

Все о характеристиках Samsung Galaxy Z Fold 2

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Samsung Galaxy S20 Fan Edition





Своим Samsung Galaxy S20 FE компания планирует внести сумятицу и дать бой конкурентам в премиальном сегменте. Естественно, она надеется, что расклад сил будет в ее пользу. Ряд аналитиков уверены, что этой моделью компания может изрядно испортить продажи целому ряду Android-производителей на зарубежных рынках. Главный посыл новинки — она создана в соответствии с требованиями пользователей, этакая реализация «по заявкам фанатов».

«Брать» пользователей Galaxy S20 FE намерен большим 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, чипом Snapdragon 865, батарейкой емкостью 4500 мАч, защитой IP68, стереодинамиками и тройной тыльной камерой 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

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LG Wing





В рамках программы LG Explorer компания представила очень необычный смартфон Wing. Его ключевая фишка — поворотный на 90 градусов дисплей, задача которого улучшить пользовательский опыт и при должной оптимизации программного обеспечения со стороны LG и компаний-партнеров есть вариант, что из этой затеи в итоге что-то выйдет. Правда, ценник почти в $1000 не добавляет привлекательности этой модели.

В числе преимуществ LG Wing производитель отмечает:

выдвижную фронталку на 32 Мп;

защиту по стандарту MIL-STD-810G;

чип Snapdragon 765G;

аккумулятор емкостью 4000 мАч;

камеру Cimbal Motion, которая состоит из 3-х датчиков, где главный на 64 Мп.

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Samsung Galaxy M51





В последнее время Samsung взяла за правило предлагать емкие аккумуляторы в доступных устройствах и в рамках этой стратегии свет увидел Samsung Galaxy M51 с исполинской батареей на 7000 мАч. И это рекордной емкости источник питания в серии Galaxy. При этом компания умудрилась впихнуть его в корпус толщиной всего 9,5 мм и предложила еще ряд достоинств.

Помимо продолжительного времени работы Galaxy M51 предлагает чип Snapdragon 730G, отличный большой 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран, боковой сканер отпечатков пальцев, NFC и несколько обычных камер на тыльной стороне, где роль главного отведена сенсору на 64-мегапикселя. У производителя получился в целом ладный смартфон, с интересными характеристиками по вполне разумной цене. Правда, найдется немало тех, кто посчитает ценник в 360 евро завышенным.

Характеристики Samsung Galaxy M51

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ZTE Axon 20 5G





Смартфон можно смело назвать жертвой маркетинга и разочарованием месяца. На волне высокого градуса ожидания устройств с подэкранной камерой, подзабытый на рынке смартфонов бренд ZTE решил наделать шумихи, объявив, что именно ему удалось обскакать всех и выпустить первый смартфон с камерой под экраном. Конструктивно фронталка действительно оказалась под поверхностью дисплея, но сама реализации откровенно «хромает». Долго распинаться не будем, посмотрите обзор на нашем канале, там все четко пояснили.

Обзор ZTE Axon 20 5G

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Pixel 5





Все, что было известно о смартфоне накануне презентации, все подтвердилось. Компания решила на время свернуть с проторенного пути и вместо флагмана выкатила среднего класса мобильник. Pixel 5 вышел без XL-версии и получился относительно компактным, а самым большим устройством компании в этом сезоне стал Pixel 4a 5G. По своим характеристикам новинка во многом сравнима с Pixel 4a, но стоит дороже и за свои деньги она не так хороша на фоне конкурентов.

На смартфон обрушилось немало критики из-за целого ряда даунгрейдов. Дорого, убого в плане железа на фоне флагманов и есть риск, что армия фанатов будет только сокращаться. Хотя есть и те, кто считает, что свой план по продажам Pixel 5 выполнит и свою аудиторию найдет.

Больше о Pixel 5

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Poco X3 NFC





Надо похвалить Poco, а вместе с ним и «руководящую руку» Xiaomi, которые сумели создать один из лучших смартфонов в своем классе. Это пример того, как сделать хороший смартфон без рекордных характеристик. Вышел недорогой, шустрый и сбалансированный аппарат. Пожалуй, главное, что радует в Poco X3 NFC — баланс, получился универсально хороший смартфон практически для всего. Здесь нет никаких перекосов, когда какой-то параметр сделали рекордно крутым в ущерб всему остальному.

По характеристикам Poco X3 NFC вышел более, чем интересным: 120-герцовый дисплей, экономичный 8-нм чип Snapdragon 732G, достаточно памяти, чип NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и вполне приличные характеристики. Есть и аккумулятор емкостью 5160 мАч, но быть смартфону живучим мешает прожорливый IPS-экран и огрехи в оптимизации.

Обзор Poco X3 NFC

Тест автономности

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Realme X7/X7 Pro





Удачно «выстреливший» бренд Realme наращивает свое присутствие на рынке и не дает спокойно жить Xiaomi, ожесточенно борясь с ней. Правда, не факт, что Realme сможет и дальше навязывать серьезную конкуренцию, ведь ценники на ее продукты уверенно поползли вверх.

Однозначное мнение о новинках Relame X7/X7 Pro высказать сложно. Это все еще неплохие в своей категории устройства, но не пропадает ощущение, что могло быть и лучше за свой прайс. Будет немало и тех, кто будет «пинать» компанию за 5G-чипы от MediaTek и отсутствие NFC в младшей версии.

Realme X7 предлагает AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 800U, 65-ваттную зарядку с батарейкой на 4300 мАч и четверную камеру с ключевым сенсором на 64 Мп. В случае с Realme X7 Pro пользователь получает AMOLED-экран на 120 Гц, чипсет Dimensity 1000+, аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю зарядку на 65 Вт, чип NFC и стереозвук.

Материал о Realme X7/X7 Pro

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Realme 7/Realme 7 Pro





Рекламируются модели в качестве игровых и универсальных устройств для молодежи. В целом получились нормальные смартфоны, по характеристикам особо выпендриваться не стали. Но кое-что интересное все же предложили. Так, Realme 7 наградили дисплеем на 90 Гц, батарейкой на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 30 Вт. И это те достоинства, которые должны привлечь потенциального покупателя.

В числе притягательных черт Realme X7 Pro можно выделить AMOLED‑матрицу, чипсет Snapdragon 720G, быструю 65-ваттную зарядку, дисплейный сканер отпечатков пальцев, Dolby Atmos и квадрокамеру с основным модулем на 64 Мп.

Тест автономности Realme 7/Realme X7 Pro

Обзор Realme 7

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Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro/ Mi 10T Lite





Завершился первый осенний месяц достаточно громкой презентацией серии Xiaomi Mi 10T. В отличие от предшественников это не ребрендинг каких-то устройств Redmi, а самодостаточные модели, которые лишь немного проще премиальной линейки Xiaomi Mi 10. Все три смартфона Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T Lite поддерживают сети 5G, получили IPS-матрицы с повышенной герцовкой, чипы от Qualcomm, NFC, стереодинамики, емкие батарейки и поддержку быстрой 33-ватной зарядки.

Если Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro близнецы по внешности, а также очень схожи начинкой, то Xiaomi Mi 10T Lite выбивается из этого стройного ряда и есть ощущение, что ему впору именоваться Poco X3 на максималках. Главная фишка «прошки» — 108 Мп камера с оптической стабилизацией

Обзор по следам презентации

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