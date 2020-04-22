Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor

Google продолжает ставить палки в колёса пользователям Huawei, лишая их доступа к своим сервисам. Но андроид – на то и андроид, чтобы оставаться открытой системой с кучей лазеек.

Данный способ подходит для новых смартфонов от Huawei и Honor, таких как Huawei P40, P40 Pro, Honor View 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro и прочих.

Для установки Google-сервисов нам понадобятся: сам смартфон, ноутбук с доступом к интернету и установленной ОС Windows, качественный USB-кабель и всего 10-15 минут времени.

Важно! Если вы уже пытались установить сервисы Google на свой смартфон, тогда обязательно нужно сбросить все настройки «в ноль» (с удалением данных), так как данный способ установки Google-сервисов практически наверняка будет конфликтовать с теми, которые уже были испробованы на вашем аппарате.

1) Для начала необходимо скачать и распаковать архив по ссылке в конце данной статьи. Внутри распакованного архива вы найдете установочные файлы «HiSuite» и 2 папки: “LZPlay” и «Google Installation».





2) Скопируйте папку “Google Installation” в память смартфона. Затем отключите смартфон от ПК.

3) Скопируйте папку “LZPlay” на ваш компьютер по адресу: C:\Users\ИмяПользователя\Documents\HiSuite\Backup





4) На смартфоне зайдите в настройки. В верхней части экрана должна быть поисковая строка, введите туда буквы “HDB”, а затем выберите последний из предложенных вариантов («Разрешить HiSuite доступ к HDB»). Активируйте этот пункт в настройках.

5) Установите и запустите на компьютере программу «HiSuite».





6) Подключите смартфон к ПК в режиме «Передача файлов». Предоставьте все запрошенные разрешения. В итоге, на экране смартфона появится специальный цифровой код, который необходимо ввести на компьютере.





7) Находим кнопку «восстановить» в нижней части окна программы на ПК - нажимаем её. Затем в новом окне снова жмем на кнопку «Восстановить». После этого нужно будет ввести пароль подтверждения из подсказки.





8) После завершения восстановления на рабочем столе смартфона появится новый значок с буквой G и китайскими символами.

Отключите смартфон от компьютера. Больше ПК нам не понадобится. Все дальнейшие инструкции мы будем выполнять со смартфона.

1) Запускаем установленное приложение с буквой G. При запросах предоставляем ему все необходимые разрешения, включая активацию прав Администратора. В самом приложении больше ничего не нажимаем, а сразу же выходим на рабочий стол.

2) Выгружаем из памяти все запущенные приложения и затем снова запускаем приложение «G». Жмём синюю клавишу с иероглифами и дожидаемся первой ошибки.





3) Сворачиваем приложение G (но не закрываем и не выгружаем из памяти). Открываем файловый менеджер, ищем нашу папку «Google Installation», и устанавливаем из нее приложения с 1 по 6.



ВАЖНО: Устанавливаем только с 1 по 6 приложения (не более), и строго в том порядке, в котором они пронумерованы.





4) Закрываем все приложения и выгружаем их из памяти. Затем снова запускаем приложение «G». Жмём синюю клавишу с иероглифами, а затем (во всплывающем окне) снова выбираем синюю кнопку. Через 5 секунд сворачиваем приложение.

5) Входим в свой аккаунт Google через меню: Настройки –> Пользователи и аккаунты –> Добавление аккаунта –> Google.



ВАЖНО: Если аккаунтов несколько, необходимо добавить их все прямо сейчас (именно на этом этапе). В дальнейшем у вас больше не будет возможности подключить еще один аккаунт Google.





6) Возвращаемся в файловый менеджер. Устанавливаем приложение №7 и сразу после этого выходим на рабочий стол. Ждем, когда на вас посыпятся уведомления с ошибками.

7) Входим в GooglePlay, устанавливаем приложение «Device ID» от разработчика «vtechno» (ссылка: https://bit.ly/2ytzZEm).





8) Открываем приложение DeviceID. Выдаем ему необходимые разрешения. Нас интересует строка «Google Service Framework (GSF)». Она должна быть второй сверху. Если она есть – значит сворачиваем приложение и идем дальше.

9) Отключаем все виды доступа в интернет (как WiFi, так и мобильные сети). Не включаем интернет вплоть до самого конца.





10) Идем в меню: Настройки –> Приложения –> Приложения. Вводим в поиск “google”, находим «Сервисы Google Play”, удаляем это приложение.

11) Снова открываем файловый менеджер и устанавливаем приложение №8.

12) Возвращаемся на рабочий стол. Открываем приложение Device ID. Убеждаемся, что строка «Google Service Framework (GSF)» всё еще на месте.

13) Закрываем все приложения. Обязательно выгружаем их из памяти.





14) Идем в меню: Настройки –> Приложения –> Приложения. Вводим в поиск “google”. В верхнем правом углу жмем на значок меню (вертикальное троеточие), в выпадающем меню выбираем пункт «Показать системные». Затем в списке приложений ищем “Google Services Framework”. Жмем на него, переходим в меню «Память», жмем «Очистить кэш», а затем «Сброс».

15) Закрываем и выгружаем из памяти все приложения.

16) Открываем приложение Device ID. Строка «Google Service Framework (GSF)» должна быть пустой, или вообще отсутствовать. Если GSF всё еще на месте – возвращаемся к пункту №13.

17) Перезагружаем смартфон. После включения даем ему полежать 1 минуту.





18) Снова запускаем Device ID – должен присвоиться новый номер GSF. Если не присвоился – выгрузите приложения из памяти, подождите еще минуту и проверьте снова.

19) Идем в меню: Настройки –> Приложения –> Приложения. Вводим в поиск “google”. Ищем в списке приложение «Сервисы Google Play». Удаляем его. Возвращаемся на рабочий стол.

20) Открываем файловый менеджер. Устанавливаем приложение №9 (последнее).

После этого вам остается подождать буквально одну минуту, а затем можно снова включать интернет, открывать магазин приложений Google Play и устанавливать оттуда всё, что вам захочется.

Архив со всем необходимым: https://files.fm/f/t8246qv2