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Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor

22.04.2020 202 0

Google продолжает ставить палки в колёса пользователям Huawei, лишая их доступа к своим сервисам. Но андроид – на то и андроид, чтобы оставаться открытой системой с кучей лазеек.

 

Данный способ подходит для новых смартфонов от Huawei и Honor, таких как Huawei P40, P40 Pro, Honor View 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro и прочих.

Для установки Google-сервисов нам понадобятся: сам смартфон, ноутбук с доступом к интернету и установленной ОС Windows, качественный USB-кабель и всего 10-15 минут времени.

 

Важно! Если вы уже пытались установить сервисы Google на свой смартфон, тогда обязательно нужно сбросить все настройки «в ноль» (с удалением данных), так как данный способ установки Google-сервисов практически наверняка будет конфликтовать с теми, которые уже были испробованы на вашем аппарате.

 

1)     Для начала необходимо скачать и распаковать архив по ссылке в конце данной статьи. Внутри распакованного архива вы найдете установочные файлы «HiSuite» и 2 папки: “LZPlay” и «Google Installation».

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 1


2)     Скопируйте папку “Google Installation” в память смартфона. Затем отключите смартфон от ПК.

 

3)     Скопируйте папку “LZPlay” на ваш компьютер по адресу: C:\Users\ИмяПользователя\Documents\HiSuite\Backup

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 2


4)     На смартфоне зайдите в настройки. В верхней части экрана должна быть поисковая строка, введите туда буквы “HDB”, а затем выберите последний из предложенных вариантов («Разрешить HiSuite доступ к HDB»). Активируйте этот пункт в настройках.

 

5)     Установите и запустите на компьютере программу «HiSuite».

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 3


6)     Подключите смартфон к ПК в режиме «Передача файлов». Предоставьте все запрошенные разрешения. В итоге, на экране смартфона появится специальный цифровой код, который необходимо ввести на компьютере.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 4


7)     Находим кнопку «восстановить» в нижней части окна программы на ПК - нажимаем её.  Затем в новом окне снова жмем на кнопку «Восстановить». После этого нужно будет ввести пароль подтверждения из подсказки.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 5


8)     После завершения восстановления на рабочем столе смартфона появится новый значок с буквой G и китайскими символами.

 

Отключите смартфон от компьютера. Больше ПК нам не понадобится. Все дальнейшие инструкции мы будем выполнять со смартфона.

 

1)     Запускаем установленное приложение с буквой G. При запросах предоставляем ему все необходимые разрешения, включая активацию прав Администратора. В самом приложении больше ничего не нажимаем, а сразу же выходим на рабочий стол.

 

2)     Выгружаем из памяти все запущенные приложения и затем снова запускаем приложение «G». Жмём синюю клавишу с иероглифами и дожидаемся первой ошибки.

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 6


3)     Сворачиваем приложение G (но не закрываем и не выгружаем из памяти). Открываем файловый менеджер, ищем нашу папку «Google Installation», и устанавливаем из нее приложения с 1 по 6.


ВАЖНО: Устанавливаем только с 1 по 6 приложения (не более), и строго в том порядке, в котором они пронумерованы.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 7


4)     Закрываем все приложения и выгружаем их из памяти. Затем снова запускаем приложение «G». Жмём синюю клавишу с иероглифами, а затем (во всплывающем окне) снова выбираем синюю кнопку. Через 5 секунд сворачиваем приложение.

 

5)     Входим в свой аккаунт Google через меню: Настройки –> Пользователи и аккаунты –> Добавление аккаунта –> Google.


ВАЖНО: Если аккаунтов несколько, необходимо добавить их все прямо сейчас (именно на этом этапе). В дальнейшем у вас больше не будет возможности подключить еще один аккаунт Google.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 8


6)     Возвращаемся в файловый менеджер. Устанавливаем приложение №7 и сразу после этого выходим на рабочий стол. Ждем, когда на вас посыпятся уведомления с ошибками.

 

7)     Входим в GooglePlay, устанавливаем приложение «Device ID» от разработчика «vtechno» (ссылка: https://bit.ly/2ytzZEm).

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 9


8)     Открываем приложение DeviceID. Выдаем ему необходимые разрешения. Нас интересует строка «Google Service Framework (GSF)». Она должна быть второй сверху. Если она есть – значит сворачиваем приложение и идем дальше.

 

9)     Отключаем все виды доступа в интернет (как WiFi, так и мобильные сети). Не включаем интернет вплоть до самого конца.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 10


10)  Идем в меню: Настройки –> Приложения –> Приложения. Вводим в поиск “google”, находим «Сервисы Google Play”, удаляем это приложение.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 11

 

11)  Снова открываем файловый менеджер и устанавливаем приложение №8.

 

12)  Возвращаемся на рабочий стол. Открываем приложение Device ID. Убеждаемся, что строка «Google Service Framework (GSF)» всё еще на месте.

 

13)  Закрываем все приложения. Обязательно выгружаем их из памяти.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 12


14)  Идем в меню: Настройки –> Приложения –> Приложения. Вводим в поиск “google”. В верхнем правом углу жмем на значок меню (вертикальное троеточие), в выпадающем меню выбираем пункт «Показать системные». Затем в списке приложений ищем “Google Services Framework”. Жмем на него, переходим в меню «Память», жмем «Очистить кэш», а затем «Сброс».

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 13

 

15)  Закрываем и выгружаем из памяти все приложения.

 

16)  Открываем приложение Device ID. Строка «Google Service Framework (GSF)» должна быть пустой, или вообще отсутствовать. Если GSF всё еще на месте – возвращаемся к пункту №13.

 

17)  Перезагружаем смартфон. После включения даем ему полежать 1 минуту.

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 14


18)  Снова запускаем Device ID – должен присвоиться новый номер GSF. Если не присвоился – выгрузите приложения из памяти, подождите еще минуту и проверьте снова.

 

19)  Идем в меню: Настройки –> Приложения –> Приложения. Вводим в поиск “google”. Ищем в списке приложение «Сервисы Google Play». Удаляем его. Возвращаемся на рабочий стол.

 

20)  Открываем файловый менеджер. Устанавливаем приложение №9 (последнее).

 

Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor – фото 15

 

После этого вам остается подождать буквально одну минуту, а затем можно снова включать интернет, открывать магазин приложений Google Play и устанавливать оттуда всё, что вам захочется.

 

Архив со всем необходимым: https://files.fm/f/t8246qv2

 

 

 

Huawei Google установка сервисы
Автор: Богдан Сокольник Дата публикации: 22.04.2020

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Новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor