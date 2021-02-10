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Привет, друзья! В октябре бренд Xiaomi решил пополнить линейку младших флагманов и выпустил модель Xiaomi 12T. Напомним, что телефоны с приставкой T относятся к предфлагманскому уровню и должны предлагать крутые характеристики по доступной цене. Под первый критерий Сяоми 12Т попадает без проблем, а вот к стоимости смартфона есть вопросы, но об этом позже. А сейчас погнали знакомиться с новинкой!

ОБЗОР xIAOMI 12T — ИДЕАЛЬНЫЙ МЛАДШИЙ ФЛАГМАН?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты и материалы

Дисплей

Производительность и память

ОС и стабильность работы

Основная и фронтальная камера

Звук, коммуникации и датчик приближения

Аккумулятор, время автономной работы и датчик приближения

Цена

Выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6,67″ Матрица: AMOLED Разрешение дисплея: 1220x2712 пикселей (1,5K) Дополнительные параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 900 нит, поддержка режима HDR10+, распознавание 68 миллиардов цветов Защита: Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5 Габариты: 163,1 x 75,9 x 8,6 мм при весе 202 гр. Материалы корпуса: Пластиковый каркас, стеклянная задняя панель Расцветки: Silver (серебристый), Black (черный), Blue (светло-голубой) Процессор: Восьмиядерный MediaTek Dimensity 8100-Ultra, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу Графический ускоритель: Mali-G610 MC6 Ядра: Четыре ядра Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2.85 Ггц и четыре Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ Операционная система: MIUI 13 под управлением Android 12 Основная камера: Главный объектив: разрешение 108 Мп, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.67", размер пикселя 0.64µm + PDAF (фазовый автофокус) и OIS (оптическая стабилизация изображения) Ультраширокий объектив: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 20 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/3.47", размер пикселя 0.8µm Звук: Стереодинамики Коммуникационные технологии: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, A-GPS, одна спутниковая служба ГЛОНАСС и NavIC, три BDS и по две службы Galileo и QZSS Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: Проводная, 120 Вт (заряд до 100% за 20 минут) Цена: В Украине: 8/128 ГБ – 17 999 грн; 8/256 ГБ – 19 999 грн. На AliExpress: 8/128 ГБ – от $419 до $500

Ну что, друзья, характеристики впечатляют. Все по-взрослому: крутое разрешение экрана, мощнейший процессор, 108-мегапиксельная камера, зарядка на 120 Вт. Да, нет флагманских фишек, таких как беспроводная зарядка, алюминиевый или стеклянный корпус, влагозащита. Но это уже второстепенные плюшки, которые нужны не всем.

Если смотреть только по характеристикам, Xiaomi 12T можно спокойно назвать топовым субфлагманом. Заинтригованы? Тогда поехали дальше.

Комплектация

По старинке начинаем с комплекта поставки. И, как всегда, ничего нового и интересного в нем нет. Xiaomi 12T поставляется в белой минималистичной коробке, по центру размещена большая цифра 12, а внизу полное название модели. В правом верхнем углу находится логотип Mi, несмотря на то что компания отказалась от данной приставки в названиях своей продукции.

После открытия упаковки нас встречает пенал с силиконовым чехлом, скрепкой для открытия SIM-лотка и документацией. Чехол прозрачный, качество посредственное, поэтому в негодность он придет уже через несколько месяцев.

Также видим USB-кабель и блок питания огромных размеров. Адаптер реально большой и тяжелый, сразу заметно, что он на 120 Вт. Больше в коробке ничего нет. Отдельно хочется отметить отсутствие неприятного запаха, который обычно встречается в упаковках от китайских устройств.

Еще интересный момент: в комплекте поставки минимум пластика, большая часть элементов выполнена из бумаги. Да-да, Xiaomi тоже уверенно идет по пути заботы об экологии. На этом с комплектацией заканчиваем и движемся к следующим параметрам.

Дизайн, габариты и материалы

Корпус Xiaomi 12T выполнен из стекла с матовым напылением, а вот грани пластиковые. Габариты составляют 163.1 x 75.9 x 8.6 мм при массе 202 г. Если сравнивать с предыдущей моделью XiaoMi 11T, то 12T немного толще, но по высоте и ширине меньше. Разница несущественная, но все же она заметна.

Толщина смартфона увеличилась из-за 120-ваттной зарядки. Конечно, в руке удобнее лежат тонкие телефоны, да и смотрятся они премиально, но придется выбирать между мощной зарядкой и тонким корпусом.

Рамки довольно тонкие, крошечный вырез под фронтальную камеру размещен по центру. Блок основной камеры по дизайну кардинально отличается от 11T и, если честно, новый вариант смотрится более дорого и привлекательно.

Есть инфракрасный порт, аудиоджек отсутствует. Завезли стереодинамики, но уже без надписи Harman Kardon. SIM-лоток способен вместить две симки, но карту памяти поставить нельзя.

Xiaomi 12T предлагается в черном, светло-сером и светло-голубом цветах. Первая расцветка больше понравится мужчинам, две другие – женщинам. На стеклянной задней панели с матовым напылением практически не остается следов от пальцев, но все же рекомендуем использовать чехол.

Производитель заявляет о наличии влагозащиты IP53, но такая степень водонепроницаемости защитит только от легких брызг. Использовать телефон под дождем не рекомендуем.

Сканер отпечатков пальцев на Xiaomi 12T расположен под экраном. Срабатывает мгновенно, без задержек и зависаний. В этом плане к китайцам никаких претензий. Напомним, что в предыдущей модели 11T дактилоскопический датчик находился на боковой панели. Это не так удобно, как подэкранный сенсор.

Если говорить обобщенно, в дизайне Xiaomi 12T нет ничего особенного и выдающегося. Это добротный младший флагман с качественной сборкой и приятными материалами. Конечно, хотелось бы алюминиевый каркас, но давайте скажем спасибо, что хоть задняя панель стеклянная, а не пластиковая.

Дисплей

Качество экрана – это одно из главных преимуществ Xiaomi 12T. Разрешение дисплея составляет 1220x2712 точек, то есть, 1.5K. Вполне ожидаемо, что такое разрешение будет использоваться во многих новинках от Xiaomi. Экран при таком разрешении становится энергоэффективным и не так пожирает заряд аккумулятора, как 2K. При этом изображения более четкие по сравнению с Full HD+ и нет даже намека на зернистость.

Матрица AMOLED, и она реально хорошая – с правильной цветопередачей, хорошей насыщенностью, контрастностью и яркостью. Пиковая яркость достигает 900 нит, чего будет предостаточно даже в солнечную погоду.

Частота обновления составляет 120 Гц. В настройках можно выбрать адаптивный вариант, когда система будет самостоятельно переключаться между 30, 60 и 120 Герцами в зависимости от выполняемых сценариев и задач. Также можно установить по умолчанию 120 Гц, если хотите познать всю прелесть плавной работы интерфейса, либо же для экономии заряда выбрать 60 Гц. Важный момент: 90 Герц отсутствуют в настройках. Предлагаем ознакомиться с нашей статьей на тему, как выставить 90 Гц на смартфоне Xiaomi.

Диагональ экрана Xiaomi 12T – 6,67 дюймов. Это уже привычная для всех диагональ смартфонов, выпускаемых в течение последних нескольких лет. Про компактные мобильные устройства придется забыть.

Следующая приятная деталь в Xiaomi 12T – низкий уровень ШИМа. Производитель реально постарался и уделил этому моменту достаточно внимания. Ниже вы можете ознакомиться с параметрами яркости и широтно-импульсной модуляции.

100% – 19%;

75% – 19%;

50% – 19%;

35% – 19%;

25% – 19%;

15% – 5%;

0% – 10%.

Как видим, показатели ШИМа не превышают 20%, а значит, даже при сниженной яркости экрана глаза не будут уставать и болеть. Так что по поводу AMOLED-матрицы можно не волноваться.

Производительность и память

Переходим к «начинке» Xiaomi 12T, и здесь нас встречает топовый процессор MediaTek Dimensity 8100-Ultra с графическим ускорителем Mali-G610 MC6. Железо реально крутое и флагманское, но гораздо важнее, как его оптимизировали под тяжелые игры и другие ресурсоемкие задачи. Мощный процессор совсем не означает хорошую производительность в играх. Главными проблемами становятся перегрев и троттлинг. К счастью, эти неприятные явления не затронули Xiaomi 12T.

Телефон был протестирован в популярной игре Genshin Impact на ультравысоких настройках. Это очень требовательная игрушка, но на Сяоми 12Т она идет отлично. За полчаса игры средняя частота кадров составила 57.9 FPS, а корпус телефона нагрелся всего до 47.5-48°C.

В троттлинг тесте просадок практически нет, получаем красивую зеленую линию. В итоге можем смело рекомендовать Xiaomi 12T в качестве игрового смартфона. Некоторые модели в этом же ценовом сегменте выдают худшие результаты.

В плане памяти тоже все достойно. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, постоянное хранилище идет на 128 или 256 ГБ. Используется современный стандарт памяти UFS 3.1. Поскольку SD-карта не поддерживается, советуем сразу приобрести модификацию на 256 ГБ.

ОС и стабильность работы

Следующий немаловажный момент – операционная система и стабильность работы интерфейса. С завода установлена прошивка MIUI 13 на базе Android 12. Вы удивитесь, если мы скажем, что все работает очень плавно, без лагов, подрывов и зависаний. Разработчики правда постарались и прокачали стабильность прошивки. Так что в этот раз никаких претензий к MIUI нет.

Еще одна плюшка – обещанные четыре года поддержки от производителя. Xiaomi 12T по своей «начинке» и ОС будет оставаться актуальным еще 3-4 года.

Более того, наконец появился режим Always on Display. Обычно Xiaomi не добавляет данную функцию в свои младшие флагманы, но в Xiaomi 12T все по-взрослому. Вы можете полноценно настроить AOD, выбрав тип часов, надпись и фон.

Основная и фронтальная камера

Xiaomi 12T получил тройную основную камеру с главным 108-мегапиксельным модулем. Завезли оптическую стабилизацию изображения. Присутствует и ультраширокий объектив на 8 Мп. По цифрам все круто, но в реальности чудес от камеры не ждите.

Мы провели сравнение с OnePlus 9RT. Дневные фото при хорошем естественном освещении получаются нормального качества, разницы с Ванпласом практически нет. На Xiaomi изображения довольно яркие и насыщенные, на OnePlus – более естественные с приятной цветопередачей.

А вот в ночной съемке Xiaomi 12T проигрывает. По краям фото видна смазанность, присутствуют шумы, а детализацию не назовешь хорошей. Если же не проводить сравнение с OnePlus 9RT, а просто смотреть на фотки, то они неплохие.

С ультрашироким объективом такая же ситуация. Нельзя сказать, что ультраширик плохой, но конкуренты все равно выигрывают.

Запись видео на основную камеру доступна в разрешении 4K@30fps. Да, 60fps нет, что довольно печально. Но, переключившись на Full HD, вы сможете снимать с частотой кадров 240fps. Качество видео примерно такое же, как на 9RT, но автофокус не так хорошо фокусируется и часто срывается. Качество записи звука тоже на уровне конкурентов.

Фронтальная 20-мегапиксельная камера в Xiaomi 12T отличная. Ничего сверхъестественного нет, но селфи яркие, качественные, с хорошей детализацией и широким динамическим диапазоном. Видео записываются в 1080p@30/60fps.

Итоги следующие: снимает телефон неплохо, но он проигрывает практически всем смартфонам от холдинга BBK. Это далеко не лучший вариант для фото- и видеосъемки, поэтому приобретать Xiaomi 12T в качестве камерофона точно не стоит. По другим параметрам модель крутая, но камеру нельзя назвать сильной стороной Сяоми 12Т.

Звук, коммуникации и датчик приближения

Xiaomi 12T получил стереодинамиками, и звучание реально громкое и качественное. Никаких претензий к динамикам нет, как и к микрофонам. Следующий важный момент – датчик приближения. Как вы знаете, с этим у Сяоми всегда проблемы. Но китайцы опять постарались и прокачали данный элемент. Датчик приближения работает круто в любых положениях и под любым углом. Это реально прогресс для Xiaomi.

По коммуникациям, как всегда, ничего нового. Есть Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, набор навигационных технологий. Движемся дальше.

Аккумулятор, время автономной работы и мощная зарядка

Емкость батареи Xiaomi 12T составляет 5000 мАч. Учитывая энергоэффективный экран и энергоэффективный процессор, можно смело рассчитывать на полтора-два дня автономной работы при активном использовании.

Добавим сюда еще быструю зарядку мощностью 120 Вт, которая заряжает батарею до 100% за 20 минут. Соответственно, до 50% телефон подпитается всего до 10 минут, и этого заряда хватит на целый день. За автономность Xiaomi 12T получает еще один бонус.

Цена

А теперь озвучим, пожалуй, самую неприятную сторону Xiaomi 12T – его цену. Мы привыкли, что бренд Сяоми – это всегда бюджетно, а в большинстве случаев – вообще ТОП за свои деньги. Но эти определения не относятся к сегодняшней новинке. Цену на 12T реально загнули. Сейчас, на старте продаж, данный смартфон нельзя назвать доступным. Официальный прайс выглядит следующим образом:

В Украине:

8/128 ГБ – от 17 999 грн;

8/256 ГБ – от 19 999 грн.

На Aliexpress:

8/128 ГБ – от $419 до $500.

Мы привыкли, что ценник на младшие флагманы не превышает 300-350 долларов. Именно на такую стоимость рассчитывают пользователи, подбирая себе субфлагман от китайского бренда. В случае с Xiaomi 12T фанатов компании ждет разочарование.

Выводы

Xiaomi 12T имеет качественный AMOLED-экран с низким уровнем ШИМа, производительный процессор, стабильную оболочку, хорошую автономность с поддержкой супербыстрой зарядки.

Казалось бы, что еще надо младшему флагману? Беспроводную зарядку и защиту от влаги и пыли мы в расчет не берем, а вот камеры правда подкачали. Так ли это трагично? Нет, поскольку Xiaomi 12T снимает нормально, для повседневного использования этого будет достаточно, но, опять же, конкуренты могут похвастаться более крутыми результатами.

На данный момент главная проблема Сяоми 12Т заключается именно в цене. Нет смысла приобретать данную модель на старте продаж. Спустя 5-6 месяцев стоимость аппарата существенно снизится, и вот тогда это реально будет ТОП за свои деньги. Сейчас же на технологическом рынке много других выгодных предложений, например, тот же OnePlus 9RT стоимостью от 320-340 долларов.

Плюсы:

качественный экран с высоким разрешением;

полноценный Always On Display;

низкий уровень ШИМа;

частота обновления дисплея 120 Гц;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

стеклянный корпус;

отличная производительность в играх;

громкий и качественный стереозвук;

стабильная MIUI и плавный интерфейс;

отличная фронтальная камера;

обещанные четыре года поддержки от производителя;

корректная работа датчика приближения;

наличие ИК-порта;

полтора-два дня автономной работы;

быстрая 120-ваттная зарядка.

Минусы:

пластиковые грани корпуса;

не поддерживается карта памяти и аудиоджек;

слабая основная камера;

нет записи видео в 4K@60fps;

завышенная цена.

Пишите в комментарии, понравился ли вам Xiaomi 12T, и не забудьте посмотреть наш видеообзор. До встречи!

Видеообзор



