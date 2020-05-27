Подробности о мощном Snapdragon 875

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По традиции в декабре Qualcomm устроит саммит, где расскажет о новой флагманской платформе Snapdragon 875. Шокирующе мощной и невероятно энергоэффективной, а еще объявит переход на рельсы 5-нанометровой технологии. Стоить она должна немало, поэтому нет гарантии, что крупнейшие вендоры смогут выпустить много устройств с ней на борту.

Прирост мощности

Серьезное преимущество над конкурентами Snapdragon 875 должны обеспечить высокопроизводительные ядра Cortex-A78 и Cortex X1, анонс которых состоялся вчера. Почти наверняка Qualcomm сделает тюнинг ядрам, и они будут представлены как Kryo 685.

Ожидается, что чипмейкер вновь пойдет по пути предлагать трехкластерную архитектуру по схеме «1+3+4», где последний блок будет отведен под энергоэффективные ядра, а два первых займут высокопроизводительные ядра. Напомним, что Cortex-X1 на 30% производительнее Cortex-A77, а прирост мощности Cortex-A78 составил 20%.

Чего еще ожидать от чипа

Производством Snapdragon 875 должен заняться TSMC, которые первым освоил 5-нанометровый техпроцесс. Чип должен получить графический ускоритель Adreno 660, процессор обработки изображений Spectra 580 и обещают поддержку 4-х канальной памяти стандарта LPDDR5.

Должны представить и модем Snapdragon X60 5G, который обеспечит скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с. Открытым остается вопрос, интегрируют ли модуль связи в чип или по-прежнему он будет предлагаться отдельно, его нужно будет докупать.

Источник: mydrivers