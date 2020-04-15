Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо

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Как и в случае с серией Huawei P40, компания Honor решила предложить три прочтения топовых устройств. Помимо «младшего» Honor 30, она представила его Pro-версию, а также Honor 30 Pro + — как концентрат максимальных характеристик и он позиционируется как ультимативный «народный флагман».

Honor 30 Pro + призван попасть в элиту камерофонов, поэтому наиболее удачным смартфон получился с точки зрения камеры. В лучших традициях бренда Huawei — новинку уже успели протестировать эксперты DxOMark, которые выставили ей средний балл 128. Этого хватило для того, чтоб занять вторую строчку рейтинга DxO, уступив только Huawei P40 Pro.

В этот раз «брать» рейтинг было решено не количеством датчиков, а их умением. Поэтому сенсоров на тыльной стороне всего три, но какие: 50 Мп (Sony IMX700, f/1.9, 1/1,28ʺ, 2,44 мкм) + 8 Мп (телеобъектив, 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный, 50-кратный цифровой) + 16 Мп (широкоугольный).

К числу отличительных черт Plus–версии стоит отнести наличие стереодинамиков, аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддержку беспроводной 27-ваттной зарядки (53% за полчаса).

В случае с Honor 30 Pro основная камера получила аналогичный телефото модуль и широкоугольный датчик, а вот главный сменили на 40 Мп Sony IMX600 со светосилой f/1.8. А емкость батарейки составила 4000 мАч.

Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +получили изогнутые по бокам OLED-панели диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей), но у Plus-версии есть преимущества над обычной "прошкой" — частота обновления увеличена до 90 Гц и отклика сенсорного слоя до 180 Гц.

Базируются оба смартфона на Kirin 990, обладают 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 Гб. «Прошка» также получила версию с 128 Гб постоянной памяти, а у Honor 30 Pro + есть модификация с 12 Гб оперативки.

Все прочие характеристики у моделей дублируются. Новинки оснастили быстрой 40-ваттной проводной зарядкой, системой жидкостного охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6, NFC, 5G, GPS, дисплейными дактилоскопическими датчиками и операционной системой Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1.1. Оба смартфона получили сдвоенные фронтальные камеры на 32 Мп + 8 Мп (широкоугольная). Весят аппараты 190 грамм, а толщина корпуса составила 8,38 мм.

В Китае смартфоны поступят в продажу 21 апреля. Honor 30 Pro можно будет приобрести за $566 в версии 8/128 Гб и за вариацию с 8/256 Гб памяти предстоит отдать $623. Honor 30 Pro + доступен в двух модификациях с 8/256 Гб и 12/256 Гб, которые оценили в $708 и $779 соответственно.

Источник: honor