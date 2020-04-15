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  • Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо

15.04.2020 1676 2

Как и в случае с серией Huawei P40, компания Honor решила предложить три прочтения топовых устройств. Помимо «младшего» Honor 30, она представила его Pro-версию, а также Honor 30 Pro + — как концентрат максимальных характеристик и он позиционируется как ультимативный «народный флагман».

 

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо – фото 1

 

Honor 30 Pro + призван попасть в элиту камерофонов, поэтому наиболее удачным смартфон получился с точки зрения камеры. В лучших традициях бренда Huawei — новинку уже успели протестировать эксперты DxOMark, которые выставили ей средний балл 128. Этого хватило для того, чтоб занять вторую строчку рейтинга DxO, уступив только Huawei P40 Pro.

 

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо – фото 2

 

В этот раз «брать» рейтинг было решено не количеством датчиков, а их умением. Поэтому сенсоров на тыльной стороне всего три, но какие: 50 Мп (Sony IMX700, f/1.9, 1/1,28ʺ, 2,44 мкм) + 8 Мп (телеобъектив, 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный, 50-кратный цифровой) + 16 Мп (широкоугольный).

 

К числу отличительных черт Plus–версии стоит отнести наличие стереодинамиков, аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддержку беспроводной 27-ваттной зарядки (53% за полчаса).

 

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо – фото 3

 

В случае с Honor 30 Pro основная камера получила аналогичный телефото модуль и широкоугольный датчик, а вот главный сменили на 40 Мп Sony IMX600 со светосилой f/1.8.  А емкость батарейки составила 4000 мАч.

 

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо – фото 4

 

Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +получили изогнутые по бокам OLED-панели диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей), но у Plus-версии есть  преимущества над обычной "прошкой"  — частота обновления увеличена до 90 Гц и отклика сенсорного слоя до 180 Гц.

 

Базируются оба смартфона на Kirin 990, обладают 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 Гб. «Прошка» также получила версию с 128 Гб постоянной памяти, а у Honor 30 Pro + есть модификация с 12 Гб оперативки.

 

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо – фото 5

 

Все прочие характеристики у моделей дублируются. Новинки оснастили быстрой 40-ваттной проводной зарядкой, системой жидкостного охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6, NFC, 5G, GPS, дисплейными дактилоскопическими датчиками и операционной системой Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1.1. Оба смартфона получили сдвоенные фронтальные камеры на 32 Мп + 8 Мп (широкоугольная). Весят аппараты 190 грамм, а толщина корпуса составила 8,38 мм.

 

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо – фото 6

 

В Китае смартфоны поступят в продажу 21 апреля. Honor 30 Pro можно будет приобрести за $566 в версии 8/128 Гб и за вариацию с 8/256 Гб памяти предстоит отдать $623. Honor 30 Pro + доступен в двух модификациях с 8/256 Гб и 12/256 Гб, которые оценили в $708 и $779 соответственно.

 

Источник: honor

Honor 30 Pro Honor 30 Pro + Honor 30 Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Владимир
Всё правильно, раздобудешь Honor 30 pro+ и розыграешь его, мне кажется отличная идея...
15.04.2020 16:16
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INN
Мечтай, догонят и ещё приз дадут. Скоро бесподобный браслет за 14$ от сяомы банд 5 разыграют для бомжей
15.04.2020 17:40
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Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо