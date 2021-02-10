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  • Распродажа черной пятницы на AliExpress - все лучшие предложения последней большой распродажи года

Распродажа "Черной пятницы" на AliExpress - все лучшие предложения последней большой распродажи года

30.11.2023 27413 13

Страница регулярно обновляется и дополняется.

Если промокод, указанный рядом с товаром, не применяется – попробуйте другой с таким же номиналом из таблицы ниже.

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Распродажа Черная Пятница 2023 на АлиЭкспресс – отличная возможность приобрести все, что угодно, по самым низким ценам! Это одна из самых больших распродаж года в интернет-магазинах. Черная пятница известна во всем мире своими невероятными скидками до 90% на тысячи товаров.

В отличие от 11.11, распродажа Черной Пятницы сосредоточена именно на предпраздничных скидках – однако никто не отменял крутые предложения на смартфоны – мы все помним, как проблемно было применить купоны во время распродажи 11.11 – китайцы явно захотят реабилитироваться. Это идеальное время купить подарки родным и близким на следующие праздники с огромной выгодой!

Традиционно Черная пятница на АлиЭкспресс проходит в ноябре. В 2023 году распродажа стартует 23 ноября в 10:00 по Киевскому времени и продлится до 30 ноября.

Не ждите старта самой распродажи! Заранее добавляйте в список покупок товары, которые хотите приобрести и воспользуйтесь скидками и купонами во время разогрева с 20 по 23 ноября. Так вы можете еще больше сэкономить!

Обратите внимание, что в товарах промокоды и купоны указаны для рынка Украины, однако если вы из регионов где действуют свои купоны (Бразилия, Испания, Франция) - используйте купоны из таблицы ниже

Некоторые предложения актуальны только при заказе из мобильного приложения.

Чтобы помочь разобраться во всем разнообразии предложений, мы подобрали ссылки на товары, участвующие в распродаже Черной пятницы. Посмотрите, что интересного приготовили магазины на торговой площадке AliExpress. Обратите внимание, что некоторые цены указаны с учетом акционных купонов продавцов.

Как это делается?

  1. Выбираете товар
  2. Добавляете товар в корзину
  3. Собираете купоны
  4. Ожидаете 23.11
  5. Оформляете заказ, применяя собранные купоны и промокоды

Все интересные скидки Вы можете вовремя узнавать в нашем Telegram-канале

Страница регулярно обновляется и дополняется.

Промокоды только для Украины
UABF8 -$ 6 на заказ от $ 45
UABF10 -$ 10 на заказ от $ 80
UABF20 -$ 20 на заказ от $ 150
UABF50 -$ 50 на заказ от $ 300
UABF80 -$ 80 на заказ от $ 450
AEUA10 -$ 10 на заказ от $ 80
AEUA20 -$ 20 на заказ от $ 150
AEUA50 -$ 50 на заказ от $ 300
BFandroprice6 -$ 6 на заказ от $ 45
BFandroprice10 -$ 10 на заказ от $ 80
BFandroprice20 -$ 20 на заказ от $ 150
BFandroprice50 -$ 50 на заказ от $ 300
BFandroprice80 -$ 80 на заказ от $ 450
Промокоды для стран ЕС
BF8 -$ 6 на заказ от $ 45
BFF8 -$ 6 на заказ от $ 45
BF10 -$ 10 на заказ от $ 80
BFF10 -$ 10 на заказ от $ 80
BF20 -$ 20 на заказ от $ 150
BFF20 -$ 20 на заказ от $ 150
BF50 -$ 50 на заказ от $ 300
BFF50 -$ 50 на заказ от $ 300
BF80 -$ 80 на заказ от $ 450
BFF80 -$ 80 на заказ от $ 450
23AE10 -$ 10 на заказ от $ 80
23AE20 -$ 20 на заказ от $ 150
23AE50 -$ 50 на заказ от $ 300
Промокоды только для Франции (FR)
AEFR10 -€ 10 на заказ от € 80
AEFR20 -€ 20 на заказ от € 150
AEFR50 -€ 50 на заказ от € 300
Промокоды только для Испании (ES)
AEES10 -€ 10 на заказ от € 80
AEES20 -€ 20 на заказ от € 150
AEES50 -€ 50 на заказ от € 300
Промокоды только для США (US)
USAFF10 -€ 10 на заказ от € 80
USAFF20 -€ 20 на заказ от € 150
USAFF50 -€ 50 на заказ от € 300
Промокоды только для Польши (PL)
SPBF10 -€ 10 на заказ от € 80
SPBF20 -€ 20 на заказ от € 150
SPBF50 -€ 50 на заказ от € 300
Промокоды только для Испании (ES)
AEES10 -€ 10 на заказ от € 80
AEES20 -€ 20 на заказ от € 150
AEES50 -€ 50 на заказ от € 300
Промокоды только для Испании (ES)
AEES10 -€ 10 на заказ от € 80
AEES20 -€ 20 на заказ от € 150
AEES50 -€ 50 на заказ от € 300
Промокоды только для Бразилии (BR)
PROMO25 -R$ 25 на заказ от € 250
PROMO55 -R$ 55 на заказ от € 550

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Смартфон с 6,67" OLED 120Гц дисплеем, процессором MediaTek 9200 Plus, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, 120Вт быстрой зарядкой.

Промокод: BFandroprice80 Возьмите купон продавца -200$ чтобы получить такую цену 12/256 - 519$

Xiaomi 13

Xiaomi 13

Дисплей 6.36 OLED 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50 Мп Sony IMX 890, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 67 Вт стереозвук, NFC

Промокод: BFandroprice80 8/256 - 442$

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra

Гиперфлагман с 6,73" 2K LTPO 3.0 AMOLED 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 2, камера 1-дюймовая, 5000 мАч аккумулятор.

Промокод: BFandroprice80 12/256 - 583$

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro

Дисплей 6.73" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 50Мп, аккумулятор 4600мАч, зарядка 120Вт, стереодинамики

Промокод: BFandroprice50 USED 8/128 - 308$

Xiaomi 12

Xiaomi 12

Смартфон с 6,28" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 1, тройной камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, зарядкой 67Вт, компактный размер

Промокод: BFandroprice50 NEW 8/128 - 348$

Промокод: BFandroprice50 USED 8/128 - 303$

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X

Смартфон с 6,28" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 870, камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, зарядкой 67Вт. Компактный размер

Промокод: BFandroprice20 8/128 - 282$

Poco X5

Poco X5

Бюджетный смартфон с 6,67" AMOLED 120 Гц, Snapdragon 695, 108 Мп камера, 5000 мАч аккумулятор.

Промокод: BFandroprice20 8/128 - 162$

Redmi Note 12

Redmi Note 12

Cмартфон с 6,67-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685, тройной основной камерой 48 МП, аккумулятором 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, NFC и инфракрасным портом.

Промокод: BFandroprice20 4/128 - 119$

Poco M5s

Poco M5s

Смартфон с 6,43" AMOLED 90Гц дисплеем, процессором MediaTek Helio G99, тройной камерой 64МП, аккумулятором 5000мАч, 33Вт зарядкой, NFC

Промокод: BFandroprice20 4/128 - 95$

Redmi K60 Ultra

Redmi K60 Ultra

флагманский смартфон с 6,67" OLED дисплеем 2K 144Гц, процессором Dimensity 9200, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, быстрой зарядкой 120Вт

Промокод: BFandroprice50 12/256 - 366$

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro+

Cмартфон с 6,67" AMOLED дисплеем 120Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 2, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, зарядкой 120Вт

Промокод: BFandroprice20 12/256 - 295$

Redmi 12

Redmi 12

Бюджетный смартфон с 6,5" IPS дисплеем 90Гц, процессором Helio G88, квадрокамерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, зарядкой 18Вт. Есть NFC в некоторых версиях.

Промокод: BFandroprice10 4/128 NFC - 119$

Poco F5

Poco F5

Смартфон с 6,67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5000мАч, 67Вт зарядка

Промокод: BFandroprice50 Возьмите купон продавца -3$ чтобы получить такую сумму 8/256 - 268$

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro

Дисплей 6.67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 778G, камера 108Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 67Вт, стереодинамики, NFC, 5G

Промокод: BFandroprice20 6/128 - 223$

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G

Смартфон с 6,55" AMOLED 90Гц, Qualcomm Snapdragon 780G, тремя камерами 64МП, аккумулятор 4250мАч, 33Вт зарядка

Промокод: BFandroprice20 8/128 - $158

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite

Смартфон с 6,55" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 778G, 108МП камера, аккумулятор 4300мАч, 67Вт зарядка.

Промокод: BFandroprice20 6/128 - 226$

Redmi Note 12 Turbo (GLOBAL POCO F5)

Redmi Note 12 Turbo (GLOBAL POCO F5)

Китайская версия глобального Poco F5 имеет глобальную прошивку, рабочий Googe Pay, 6,67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5000мАч, 67Вт зарядка

Промокод: BFandroprice20 Чтобы получить такую цену, нужно приобрести GLOBAL ROM 8/256 - 227$

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro

6,67" OLED 120Гц, Snapdragon 7s Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5100мАч 67Вт, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Промокод: BFandroprice20 8/128 - $239

Redmi K60 (Global Poco F5 Pro)

Redmi K60 (Global Poco F5 Pro)

Китайская версия глобального POCO F5 Pro (прошивка – Global ROM) – Snapdragon 8+ Gen 1, 6.67" WQHD+ 120Hz, NFC, 67W зарядка.

Промокод: BFandroprice50 12/256 - 250$

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Дисплей 6.67" AMOLED 120Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, камера 50 Мп основная Sony IMX 766, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 67Вт, NFC, 5G, стереозвук.

Промокод: BFandroprice10 8/128 - 183$

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12T Pro

Смартфон с 6,67" AMOLED дисплеем 120Гц, процессором MediaTek Dimensity 8200-Ultra, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, 120Вт быстрой зарядкой

Промокод: BFandroprice20 8/128 - 189$

OnePlusOnePlus

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3

Процессор Dimensity 9000, Oxygen OS, экран 6.74" 1.5K AMOLED 120Hz, камера 50 МП, Wi-Fi 6, аккумулятор. 5000 мАч, NFC

Промокод: BFandroprice50 16/256 - 369$

OnePlus 11

OnePlus 11

Дисплей 6.7" QHD+ 120Гц AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50Мп Hasselblad, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 100Вт, стереозвук.

Промокод: BFandroprice80 8/128 - 595$

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro

Дисплей 6.7" 1.5K 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50Мп Sony IMX890, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 150Вт, стереозвук, 5G. ВНИМАНИЕ! 0

Промокод: BFandroprice80 12/256 - 375$

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro

Дисплей 6.7" QHD+ 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 48Мп Hasselblad, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 80Вт, стереозвук, оптический зум 3х

Промокод: BFandroprice50 8/128 - 351$

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OnePlus Ace Pro

Cмартфон с 6,7" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, тройной камерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, 100Вт быстрой зарядкой. Поддержка 5G, NFC

Промокод: BFandroprice50 16/256 - 320$

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Realme GT NEO 5

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Флагман Realme с 6,7" FHD+ 144 Гц AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1, 50 Mп камера, аккумулятор 5000 мАч.

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Realme 10 Pro Plus

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Промокод: BFandroprice20 64 gb - 264$

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Промокод: BFandroprice50 64 GB від 308$

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Промокод: BFandroprice80 8/256 - 579$

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Промокод: BFandroprice80 USED 8/128 - 511$

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Промокод: BFandroprice50 USED 8/256 - 280$

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Промокод: BFandroprice50 USED 8/256 - 255$

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Промокод: BFandroprice20 USED 12/128 - 204$

Galaxy A54

Galaxy A54

Дисплей 6.4" AMOLED 120 Гц, процессор Exynos 1380, камера 50МП+12МП+5МП, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 25W, стереодинамики, Bluetooth 5.3, 5G, IP67, NFC

Промокод: BFandroprice50 NEW 6/128 - 261$

Galaxy A53

Galaxy A53

Дисплей 6.5" AMOLED 120Гц, процессор Exynos 1280, камера 64Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, IP67, NFC

Промокод: BFandroprice20 USED 6/128 - 232$

Galaxy A34

Galaxy A34

Дисплей 6.6" AMOLED 120Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, камера 48Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, IP67, NFC

Промокод: BFandroprice20 6/128 - 234$

Galaxy M53

Galaxy M53

Дисплей 6.7" AMOLED 120Гц, процессор Dimensity 900, камера 108Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, NFC

Промокод: BFandroprice20 6/128 - 229$

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2)

6,7" OLED 120Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, камеры 50МП+50МП, аккумулятор 4700мАч 45Вт, Google Play, Bluetooth 5.3, NFC, 5G.

Промокод: BFandroprice80 $545

iPhone 11

iPhone 11

Смартфон с 6,1" IPS дисплеем, процессором Apple A13 Bionic, двойной 12МП камерой, аккумулятором 3110мАч, беспроводной зарядкой. Выполнен из стекла и алюминия.

Промокод: BFandroprice20 64 GB - 243$

Промокод: BFandroprice50 128 GB - 255$

Galaxy S22

Galaxy S22

Смартфон с 6,1" Dynamic AMOLED 2X дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 1, тройной камерой 50МП, аккумулятором 3700мАч, 25Вт быстрой зарядкой. Стильный компактный дизайн

Промокод: BFandroprice50 USED 8/128 - 322$

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1)

Дисплей 6.55" OLED 120Гц, процессор Snapdragon 778G+, камера 50 Мп основная Sony IMX766, аккумулятор 4500 mAh, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 5G, стереозвук

Промокод: BFandroprice50 8/256 - 314$

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE

Дисплей 6.4" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 888, камера 12 Мп основная Sony IMX555, аккумулятор 4500 mAh, быстрая зарядка 25Вт, NFC, 5G, стереозвук. Выбирайте "Add Wall Charger" чтобы получить

Промокод: BFandroprice50 USED 6/128 - 252$

Промокод: BFandroprice20 USED 64 GB - 182$

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Nothing Ear (stick)

Nothing Ear (stick)

Nothing Ear Stick – компактные беспроводные наушники с уникальным прозрачным дизайном, активным шумоподавлением, звуком высокого качества, автономностью до 29 часов.

$41

Anker Soundcore Liberty 4 NC

Anker Soundcore Liberty 4 NC

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением, 11.5мм драйверами, временем работы до 9 часов (32 часа с чехлом), поддержкой зарядки Qi, устойчивы к поту и дождю IPX5.

Промокод: BFandroprice10 $71.00

Realme Buds 3 Neo

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Беспроводные наушники с 10 мм драйверами, Bluetooth 5.2, автономностью до 5 часов.

24$

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Промокод: BFandroprice10 $124

Realme Buds T100

Realme Buds T100

Беспроводные наушники с 10мм драйверами, Bluetooth 5.3, автономностью 28 часов, быстрой зарядкой, сенсорным управлением, устойчивы к поту IPX5.

$20

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Realme Buds T300

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Промокод: BFandroprice6 Global - 40$

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Anker Soundcore Life Q30

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Промокод: BFandroprice6 $61

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Беспроводные наушники с ANC, 11мм драйверами, Bluetooth 5.3, автономностью до 39 часов, быстрой зарядкой, пространственным аудио, устойчивы к поту.

Промокод: BFandroprice10 $70

Часы/браслетыЧасы/браслеты

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смарт-часы с 1,69" AMOLED экраном, GPS, пульсометром, ОП до 7 дней.

Промокод: BFandroprice6 62$

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Redmi watch 3

Смарт-часы с 1,75-дюймовым AMOLED дисплеем, встроенным GPS, пульсометром, отслеживанием сна и стресса, автономной работой до 10 дней, устойчивы к воде до 50 м, работают под управлением ОС Zepp OS.

$35

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Realme Watch 3 Pro

Смарт-часы с 1,78-дюймовым AMOLED дисплеем, GPS, ВПД-сенсором, отслеживанием сна и стресса, автономной работой до 10 дней, 5 ATM водонепроникновения, работает на ОС Realme Watch OS.

Промокод: BFandroprice6 60$

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Промокод: BFandroprice10 Возьмите купон продавца чтобы получить такую цену 89$

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Cмарт-браслет с 1,64" AMOLED дисплеем, GPS, пульсометром, шагомером, ОП до 12 дней, устойчив к воде 5АТМ.

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23$

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Xiaomi Mi Smart Band 8

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Возьмите купон продавца -5$ чтобы получить такую цену 35$

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19$

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Amazfit Bip 5

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Промокод: BFandroprice10 $73

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Дата публикации: 30.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 13
   
   
Олександр 0
Підкажіть будьласка чи стикались з такою ситуацією. 12.11.23 замовив смартфон Realme у продавця Realme Official Store. Замовлення підтвердилось і перейшло в статус "Готується до відправки". І так триває по сьогоднішній день. В "зв'язку з пробавцем" нікудишній бот, котрий нічим не допомогає. Сам продавець на звязок не виходить... Підтримка аліекспрес нічим допомогти не може, кажуть хочеш чекай, хочеш відміняй. Що я можу зробити, аби якось пришвидшити продавця? Ато не хочеться втрачати можливість по знижкам взяти бажаний смартфон. Можливо краще перезамовити в іншого продавця, а цей таки відмінити?
24.11.2023 11:38
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Віктор 0
Теж замовляв але в Realme cellphone store 11.11. 23.11 нарешті поїхав.
24.11.2023 12:21
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Олександр 0
Підкажіть будьласка чи стикались з такою ситуацією. 12.11.23 замовив смартфон Realme у продавця Realme Official Store. Замовлення підтвердилось і перейшло в статус "Готується до відправки". І так триває по сьогоднішній день. В "зв'язку з пробавцем" нікудишній бот, котрий нічим не допомогає. Сам продавець на звязок не виходить... Підтримка аліекспрес нічим допомогти не може, кажуть хочеш чекай, хочеш відміняй. Що я можу зробити, аби якось пришвидшити продавця? Ато не хочеться втрачати можливість по знижкам взяти бажаний смартфон. Можливо краще перезамовити в іншого продавця, а цей таки відмінити?
24.11.2023 11:15
Ответить
Дима 0
Підкажіть будь ласка, одна із пропозицій на розпродаж є айфон 13 pro max, це оригінальний телефон, тільки бувший у використанні або відновлений? Є шанси що це китайська копія?
23.11.2023 11:49
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Дмитро 0
Ні
23.11.2023 14:52
Ответить
Дима 0
Ні?
23.11.2023 14:59
Ответить
Дима 0
Ні?
23.11.2023 15:14
Ответить
Дима 0
А можливо біль детально, це телефони після ремонту або просто б/у
24.11.2023 19:07
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Олександр 0
11.11 заказав Realme GT Neo 5, 12 на 256 Gb. Пізніше продавець написав що поверне кошти, але коли невідомо. Причіну не вказав. Тепер і думай чі вишле таки смартфон, чі заказати Samsung S22 +; але не розумію чі він новий, чі відновлений після ремонту. І взагалі на скільки сімок він розрахований. Якось так. Буду вдячний якщо відповісте. Дякую.
22.11.2023 15:25
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Олександр 1
На S22+ продавець вказує, що товар б/в. Може бути просто вживаний у гарному стані, може бути відновлений, точно не новий. Дворічні та старше моделі флагманів зазвичай не нові, але покупка все одно вигідна, за матеріалами корпуса та сукупністю характеристик нічого подібного від китайців немає.
22.11.2023 16:39
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Олександр 0
Замовив на початку розпродажу S22+ , продавець підтвердив замовлення , але теперь пише що телефону немає в наявності . Що робити?
23.11.2023 20:58
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vladimir 0
я 11дней назад заказал телефон. продавец сначала подтвердил заказ ,но потом сказал что его нет в наличии .после вмешательства Али экспресс предложил продлить время доставки на 10 дней .вчера продавец обещал ,что сегодня отправит телефон ,но не выполнил обещание...наверное лучше было сразу послать его и отменить заказ. Деньги придут в течение 5 дней с убытками в 1,5 грн за доллар за счет разницы курса Приват банка...Решение за Вами
24.11.2023 00:48
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Олександр 0
Телефон придбав за 280$ , а до повернення пропонується 330$. Цікаво повернуть суму яку фактично заплатив(280) або повну (330).
24.11.2023 21:19
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