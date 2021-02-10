Распродажа "Черной пятницы" на AliExpress - все лучшие предложения последней большой распродажи года

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Распродажа Черная Пятница 2023 на АлиЭкспресс – отличная возможность приобрести все, что угодно, по самым низким ценам! Это одна из самых больших распродаж года в интернет-магазинах. Черная пятница известна во всем мире своими невероятными скидками до 90% на тысячи товаров.
В отличие от 11.11, распродажа Черной Пятницы сосредоточена именно на предпраздничных скидках – однако никто не отменял крутые предложения на смартфоны – мы все помним, как проблемно было применить купоны во время распродажи 11.11 – китайцы явно захотят реабилитироваться. Это идеальное время купить подарки родным и близким на следующие праздники с огромной выгодой!
Традиционно Черная пятница на АлиЭкспресс проходит в ноябре. В 2023 году распродажа стартует 23 ноября в 10:00 по Киевскому времени и продлится до 30 ноября.
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Обратите внимание, что в товарах промокоды и купоны указаны для рынка Украины, однако если вы из регионов где действуют свои купоны (Бразилия, Испания, Франция) - используйте купоны из таблицы ниже
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Чтобы помочь разобраться во всем разнообразии предложений, мы подобрали ссылки на товары, участвующие в распродаже Черной пятницы. Посмотрите, что интересного приготовили магазины на торговой площадке AliExpress. Обратите внимание, что некоторые цены указаны с учетом акционных купонов продавцов.
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|Промокоды только для Франции (FR)
|AEFR10
|-€ 10 на заказ от € 80
|AEFR20
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|AEFR50
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|Промокоды только для Испании (ES)
|AEES10
|-€ 10 на заказ от € 80
|AEES20
|-€ 20 на заказ от € 150
|AEES50
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|Промокоды только для США (US)
|USAFF10
|-€ 10 на заказ от € 80
|USAFF20
|-€ 20 на заказ от € 150
|USAFF50
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|Промокоды только для Польши (PL)
|SPBF10
|-€ 10 на заказ от € 80
|SPBF20
|-€ 20 на заказ от € 150
|SPBF50
|-€ 50 на заказ от € 300
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|Промокоды только для Бразилии (BR)
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