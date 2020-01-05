Samsung назвала дату презентации Galaxy S11 (Galaxy S20)

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Инсайдеры и журналисты из западных изданий уже вовсю раструбили о дате зимней презентации Samsung, посвященной анонсу нового флагманского семейства Galaxy S11 (Galaxy S20) и раскладушки с гибким дисплеем. По их сведениям, релиз новинок пройдет 11 февраля.

Южнокорейскому гиганту оставалось только подтвердить или опровергнуть эту информацию. Это он сегодня и сделал. Техно-шпионы оказались правы — ежегодное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked пройдет 11 февраля. В качестве города его проведения выбран Сан-Франциско и пройдет оно в 21:00 (по Киеву) или 22:00 (МСК).

Возвещает о предстоящем пресс-мероприятии тизерный видеоролик, в котором компания амбициозно заявляет, что именно она предопределит будущее индустрии. О том, какие продукты намерена представить компания, напрямую не сообщается. Но в самом ролике есть намек на прямоугольную основную камеру, которую, как известно, и должны получить флагманы серии Galaxy S11 (Galaxy S20).

Судя по многочисленной информации, героями ивента станут Galaxy S11 (Galaxy S20), Galaxy S11+ (Galaxy S20+), Galaxy S11e (Galaxy S20e) или Galaxy S20 Ultra. Среди новинок должны быть беспроводные наушники Galaxy Buds+ и раскладушка с гибким экраном.

Источник: samsung

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