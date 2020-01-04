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Следующее поколение фирменных процессоров Apple будет выполняться по 5-нанометровой технологии

04.01.2020 1040 2

С 2016 года эксклюзивным поставщиком чипов Apple является Тайваньская компания по производству полупроводников (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – TSMC). Сегодня в сети появилась информация, что и в этом году заказы от американского техногиганта будут поступать на тот же завод. Предстоящий продукт от Apple - A14 Bionic, скорее всего, станет основой для следующих iPhone 12, которые, по слухам, появятся во второй половине 2020 года.

 

Как и ожидалось, TSMC усовершенствовал процесс изготовления чипов по технологии 5нм как раз для создания будущих процессоров от Apple. Если все пойдет гладко, компания начнет производство А14 в следующем квартале.

 

Следующее поколение фирменных процессоров Apple будет выполняться по 5-нанометровой технологии – фото 1


 

Напомним, A13 Bionic был сделан по 7нм-технологии. Чипсеты Apple долго держали лидирующие позиции на рынке мобильных процессоров, и с внедрением 5нм покажет значительный прирост мощности.

 

Из-за уменьшения расстояния между компонентами чипсета будет выделяться меньше тепла. Также можно ожидать, что A14 Bionic будет более быстрым и энергоэффективным. Ко всему прочему, в сети уже давно гуляет слух, что iPhone 12 обеспечит соединение 5G.

 Следующее поколение фирменных процессоров Apple будет выполняться по 5-нанометровой технологии – фото 2

Как сообщается, TSMC упорно трудился над тем, чтобы минимизировать процесс производства, и его главной целью было получение заказов от Apple уже четвертый год подряд. На данный момент тайваньский завод будет являться единственным поставщиком чипов для «яблочной компании», а до двух третей его производственных мощностей будут посвящены изготовлению A14 Bionic. Интересен факт того, что к 2022 году TSMC собирается перейти на процесс изготовления 3нм. Что сказать, будущее уже рядом.

 

﻿Источник: mashable.com

Apple A14 Bionic
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 04.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
виталий владимирович
Тайвань, а не Китай
04.01.2020 13:01
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Yura Solt
Удивили) .. китайцев уже не обогнать
04.01.2020 11:26
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Следующее поколение фирменных процессоров Apple будет выполняться по 5-нанометровой технологии