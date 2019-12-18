Установка кастомов превращает Redmi Note 8 Pro в «кирпич»

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В сентябре нынешнего года вышел Redmi Note 8 Pro, в котором компания неожиданно установила чип от MediaTek. Далеко не всем фанатам такое решение пришлось по душе и, чтобы добавить этой модели преимущества, Xiaomi открыла исходный код ядра, запустив процесс создания кастомных прошивок.





Это добавило привлекательности Redmi Note 8 Pro и нашлось немало гиков, которые сделали свой выбор в пользу него благодаря возможности установки кастомов. Но на практике все оказалось не столь радужным.









Проблема в том, что смартфон превращается в «кирпич» при попытке накатить кастомную прошивку, мод или даже апдейт MIUI через рекавери. Он блокируется, и все попытки вернуть его к жизни не приводят к успеху.





Причина невозможности разблокировать мобильник в том, что, если устройства на базе чипов Qualcomm могут быть перепрошиты с помощью команд fastboot, то для смартфонов с тайваньским чипом необходимо программное обеспечение MediaTek SPFlashTool. В этом случае не обойтись без авторизированной учетной записи Xiaomi, которой не обладают большое количество разработчиков и пользователей.





Сама Xiaomi никак не комментирует эту ситуацию, а пользователям «окирпиченных» смартфонов приходится платить пользователям с авторизированными учетными записями, чтобы разблокировать мобильник.





Вся эта ситуация привела к невозможности создания кастомных прошивок для Redmi Note 8 Pro. Популярная ветка MIUI — MIUI.EU отказалась от поддержки этой модели по причине того, что даже небольшие ошибки могут превратить смартфон в «кирпич».





Ряд пользователей Redmi Note 8 Pro обратились к компании Xiaomi предоставить версию ПО MediaTek SPFlashTool, для которой не нужна авторизированная учетная запись. На данный момент компания никак не отреагировала на это обращение.





Источник: gizchina.com







