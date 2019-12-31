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Вероятные названия флагманов линейки Samsung Galaxy S и представят Galaxy S20 Ultra

31.12.2019 1655 2

О Galaxy S11, как впрочем, и о любом другом флагмане Samsung, бродят многочисленные слухи еще задолго до его анонса. Одна из интриг — какое название получит новая линейка флагманов? Традиционно, компания не особо заботится о том, чтобы придумывать уникальные и оригинальные названия для своих смартфонов. Исторически южнокорейский гигант нумеровал по порядку свои новые поколения устройств, которые сменяли друг друга ежегодно.

 

Инсайдер Ice Universe заявляет о том, что в следующем году компания отойдет от последовательной смены цифр в названии линейки Galaxy S. Так, на смену Galaxy S10 придет Galaxy S20 вместо Galaxy S11.

 

Вероятные названия флагманов линейки Samsung Galaxy S и представят Galaxy S20 Ultra – фото 1

 

Зачем Samsung это понадобилось? Похоже, что видение компании такое, что наименование новинок должно соответствовать тому календарному году, в котором они дебютируют. А это означает, что в 2021 году представят Galaxy S21, в 2022 — Galaxy S22 и так далее. В итоге, по мнению компании, пользователям будет легче разложить будущие флагманы в таблице времени, исходя из года выпуска.

 

Еще одним любопытным фактом станет то, что Galaxy S10e не обретет преемника. Ориентиры производителя теперь сместят не в сторону выпуска упрощенной версии флагмана, а ставка будет сделана на планшетофон с большим дисплеем. По слухам, его диагональ составит 6,9 дюйма и именовать новинку будут Samsung Galaxy S20 Ultra.

 

Источники: twitter, mydrivers

 

Samsung представит раскладушку с гибким дисплеем уже скоро

 

Опубликовано руководство пользователя Samsung Galaxy S10 Lite﻿

Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Ukr
Шимсунг 12s turbo 2020
31.12.2019 14:38
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Сергей Могилевцев
такими темпами Ожидаем Samsung Galaxy Ultra Mega Max Super Grand Luxury Pro Elite.
31.12.2019 14:22
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Вероятные названия флагманов линейки Samsung Galaxy S и представят Galaxy S20 Ultra