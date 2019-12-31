Вероятные названия флагманов линейки Samsung Galaxy S и представят Galaxy S20 Ultra

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О Galaxy S11, как впрочем, и о любом другом флагмане Samsung, бродят многочисленные слухи еще задолго до его анонса. Одна из интриг — какое название получит новая линейка флагманов? Традиционно, компания не особо заботится о том, чтобы придумывать уникальные и оригинальные названия для своих смартфонов. Исторически южнокорейский гигант нумеровал по порядку свои новые поколения устройств, которые сменяли друг друга ежегодно.

Инсайдер Ice Universe заявляет о том, что в следующем году компания отойдет от последовательной смены цифр в названии линейки Galaxy S. Так, на смену Galaxy S10 придет Galaxy S20 вместо Galaxy S11.

Зачем Samsung это понадобилось? Похоже, что видение компании такое, что наименование новинок должно соответствовать тому календарному году, в котором они дебютируют. А это означает, что в 2021 году представят Galaxy S21, в 2022 — Galaxy S22 и так далее. В итоге, по мнению компании, пользователям будет легче разложить будущие флагманы в таблице времени, исходя из года выпуска.

Еще одним любопытным фактом станет то, что Galaxy S10e не обретет преемника. Ориентиры производителя теперь сместят не в сторону выпуска упрощенной версии флагмана, а ставка будет сделана на планшетофон с большим дисплеем. По слухам, его диагональ составит 6,9 дюйма и именовать новинку будут Samsung Galaxy S20 Ultra.

Источники: twitter, mydrivers

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