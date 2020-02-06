Вот почему Poco не выпустила смартфон с Snapdragon 855 или Snapdragon 865

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Через полтора года после выхода Pocophone F1, обретший независимость суббренд Poco вывел на рынок вторую свою модель. И если первенец стал интересным устройством, то в случае с Poco X2 компания ничего не придумала другого, как просто взять Redmi K30 4G и нарисовать свой логотип.





На данный момент компания никак не комментирует перспективы выхода настоящего преемника Poco F1 с флагманской платформой. Журналистам издания Androidauthority удалось пообщаться с генеральным директором Poco Манмохан Чандолу и поинтересоваться, почему до настоящего времени не вышла модель с топовым чипом.





Среди главных причин такого шага он назвал высокую стоимость флагманских чипов Qualcomm. По словам главы Poco, будучи стартапом они не сочли для себя целесообразным нести высокие затраты, связанные с покупкой топовых SoC от американского чипмейкера. На данный момент все платформы 800 серии Qualcomm стоят дорого, а Snapdragon 865 еще дороже по причине наличия поддержки 5G и такая особенность «не имеет никакого смысла».





Манмохан Чандолу также заявил, что они ждали, когда тот же Snapdragon 855 сбросит в цене. Но в итоге Qualcomm не стала снижать его стоимость. Поэтому они вынуждены были остановить свой выбор на Snapdragon 730G. Но даже с этим процессором Poco X2 остается верен философии Poco F1 быть игровым и доступным смартфоном. Такое заявление выглядит определенным лукавством, ведь Poco X2 не стал устройством, созданным с нуля, а лишь клон Redmi K30 4G с другим шильдиком. И Snapdragon 730G уже был частью этой модели.





При этом топ-менеджер не стал подтверждать существование Poco F2. Он также был скептичен в части выхода смартфона с поддержкой 5G. Все же Poco локальный игрок рынка Индии и пока не собирается масштабировать свое присутствие на глобальном рынке. Судя по всему, у компании нет четкого плана в части выпуска устройств. На данный момент нет уверенности, что Poco F2 увидит свет в скором времени.





Источник: androidauthority.com







