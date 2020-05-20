Анонс Honor X10: китайский хит?

835

Honor X10 — один из главных фаворитов в гонке самых популярных 5G-смартфонов в среднеценовом сегменте на рынке Китая. Суббренд Huawei постарался на славу, чтобы в устройстве за адекватные деньги предложить шуструю начинку, 90-Гц большой дисплей, неплохую батарейку и камеру, где главный датчик позаимствован у Huawei P30 Pro.

В плане дизайна Honor X10 сделан с уклоном в сторону более дорогих устройств. Выглядит он привлекательно, стекло сзади красиво переливается, есть модная прямоугольная площадка основной камеры и никаких вырезов под фронтальную камеру на лицевой панели. Толщина корпуса составила 8,8 мм и весит он 203 грамма.

На экран приходится 92% «фасада», что очень неплохо, как для устройства из своей ценовой категории. Его диагональ составила 6,63 дюйма и разрешение 2400х1080 пикселей, частота обновления 90 Гц и частота отклика сенсорного слоя 180 Гц. Отверстий под 16 Мп селфи-модуль нет, его предпочли встроить в выдвижной блок на верхней грани.

Базируется Honor X10 на Kirin 820, обладает 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Предложили систему охлаждения на основе графена. Емкость аккумулятора составила 4300 мАч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной зарядки. Время автономной работы — 11 часов онлайн-игр. Поставляется Honor X10 с фирменной оболочкой Magic UI на основе Android 10.

Основная камера предлагает четыре датчика, где главный 40 Мп RYYB-сенсор Sony IMX600 с апертурой f/1.8. Дополняют его широкоугольный модуль на 8 Мп со светосилой f/2.4 и датчик глубины на 2 Мп. Смартфон оснастили боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5 мм разъемом для наушников и игровым режимом Kirin Gaming+2.0

С сегодняшнего дня компания начинает прием предзаказов на Honor X10, а в продажу он поступит 26 мая. Самая младшая версия предлагает 6/64 Гб памяти и оценили ее в $267. Покупка модификации 6/128 Гб обойдется в $309 и за версию с 8/128 Гб предстоит выложить $338.

Источник: toutiao



