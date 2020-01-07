Анонс Realme X50 5G: 120-Гц дисплей, Snapdragon 765G и квадрокамера

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Молодой бренд в большом семействе BBK Electronics сегодня представил свой первый 5G-смартфон — Realme X50 5G. При его создании настрой был почти максималистким и стояла задача «утереть нос» Redmi K30 5G. Побеждать решено аналогичной начинкой и привлекательным ценником.

Смартфон поставляется с 6,57-дюймовым LCD-экраном разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Как и у конкурента, здесь имеется вырез под сдвоенную фронталку, а в ее основу легли датчики на 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0) + 8 Мп (f/2.2).

Под капотом новинки установлен восьмиядерный чипсет Snapdragon 765G в связке с 6/8/12 Гб оперативной памяти. Для хранения пользовательских данных предлагается флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. Есть NFC, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C, динамик с Dolby Atmos, аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт (70% всего за полчаса). Как дань моде — отсутствует 3,5 мм аудиоразъем.

На тыльной стороне установили систему из четырех датчиков: 64 Мп (Samsung ISOCELL Bright GW1, f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 12 Мп (телеобъектив, f/2.5, 20-кратный гибридный зум) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4).

К преимуществам Realme X50 5G стоит отнести операционную систему Android 10 с оболочкой Realme UI. На презентации производитель особо подчеркивал то, что скорость запуска приложений увеличена на 25%, время отклика — на 35%, игровая производительность — на 20%, а скорость работы в целом — на 20%.

Весит новинка 202 грамма и ее габариты составили 163,8х75,8х8,9 мм. Старт продаж Realme X50 5G в Китае запланирован на 14 января. Пользователи смогут выбрать версию с 8/128 Гб за $360, 6/256 Гб — $389 и 12/256 Гб — $432. Есть и специальная версия Realme X50 5G Master Edition с 12/256 Гб за $447, созданная японским дизайнером. Ее главное отличие — двухцветная и текстурированная тыльная крышка.

Источники: mydrivers, toutiao, gizmochina

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