Анонс Realme X50 Pro 5G: Snapdragon 865, шесть камер и ультрабыстрая зарядка

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Череда премьер смартфонов на базе Snapdragon 865 продолжается. Сегодня свой мастер-класс устроила дочка Oppo, которая анонсировала Realme X50 Pro 5G. Новинка дебютировала в Индии и, прежде всего, на этом рынке ей придется сражаться за лояльность пользователей с Redmi K30 Pro.





Посмотрев на экстерьер этого смартфона, в нем можно найти отголоски других смартфонов Realme и устройств от прочих производителей. С внешней индивидуальностью не сложилось, получился типичный смартфон наших дней, облаченный в стеклянный корпус и получивший вырез в дисплее под сдвоенную фронталку, а также многомодульную камеру с вертикальным расположением датчиков.





Основан Realme X50 Pro 5G на операционной системе Android 10 с фирменным интерфейсом Realme UI. «Сердце» аппарата — Snapdragon 865. Оперативной памяти стандарта LPDDR5 тут 6/8/12 Гб, а постоянной UFS 3.0 на выбор 128 Гб или 256 Гб. Заявлена эффективная многоуровневая система охлаждения и поддержка технологии Turbo Write, которая помогать разогнать флеш-память до 730-760 Мбит/с.





Для отображения информации предложили Super AMOLED-матрицу диагональю 6,44 дюйма разрешением 2400х16080 точек и частотой обновления 90 Гц. Защищает экран закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Реализована поддержка HDR10+, 100% DCI-P3 и 108% NTSC, яркость составила более 1000 нит. В дисплей встроили сканер отпечатков пальцев и декларируется скорость разблокировки 0,27 с.





В Realme X50 Pro 5G предложили шесть камер: две фронтальные и четыре на тыльной стороне. Селфи создавать позволит 32 Мп датчик Sony IMX616 (f/2.5) и ширик на 8 Мп (f/2.2).





В основной камере главный модуль попсовый Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп со светосилой f/1.8. Помогают ему телеобъектив на 12 Мп с 20-кратным гибридным зумом и диафрагмой f/2.5, широкоугольный датчик на 8 Мп (f/2.3) и 2 Мп монохромный сенсор с апертурой f2.4.





Аккумулятор здесь на 4200 мАч и есть поддержка быстрой зарядки SuperDartCharge мощностью 65 Вт. Смартфон получил стереодинамики, порт USB Type-C, поддержку Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.





Realme X50 Pro 5G уже сегодня поступит в продажу по цене $529 за версию 6/128 Гб, 8/128 Гб — $557 и 12/256 Гб — $626.





Источник: hipertextual.com







