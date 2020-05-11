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Анонс Redmi K30 5G Extreme Edition: первый с Snapdragon 768G

11.05.2020 1672 5

Сегодня состоялась премьера Redmi K30 5G Extreme Edition. Это прокаченная версия Redmi K30 5G, выпущенная в сотрудничестве с крупнейшей торговой площадкой JD.com. Одна из главных фишек смартфона — 7 нм платформа Snapdragon 768G, ставшая усовершенствованной версией Snapdragon 765G.

 

Анонс Redmi K30 5G Extreme Edition: первый с Snapdragon 768G – фото 1

 

При выпуске модернизированной версии чипа Qualcomm пошла излюбленным путем — разогнала ядра и графику. Так, пиковая частота ядер Kryo 475 увеличена до 2,8 ГГц против 2,4 ГГц в Snapdragon 765G. Видеоускопитель оставили прежним — Adreno 620, но его разогнали до частоты 750 МГц и производительность увеличена на 15%. Общий прирост мощности новой системы на чипе по сравнению с Snapdragon 730G составил 30%.

 

Анонс Redmi K30 5G Extreme Edition: первый с Snapdragon 768G – фото 2

 

Чипсет получил процессор обработки изображений Spectra 355, 5G-модем Snapdragon X52, нейронный движок и технологию Snapdragon Elite Gaming для повышения игровой производительности.

 

Redmi K30 5G Extreme Edition оснастили 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD с частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронталкой 20 Мп+ 2 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Основная камера четверная с датчиками 64 Мп (Sony IMX686, f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 120 градусов) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 5 Мп (макросъемка).

 

Анонс Redmi K30 5G Extreme Edition: первый с Snapdragon 768G – фото 3

 

Характеристики Snapdragon 768G

 

Работает Redmi K30 5G Extreme Edition под управлением MIUI 11 на основе Android 10 и уже в конце июня он обновится до MIUI 12. В активе смартфона 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, боковой дактилоскопический датчик и разъем USB Type-C, чип NFC и ИК-порт. Габариты корпуса 165,3х76,6х8,79 мм, вес 208 грамм. Старт продаж намечен на 14 мая, ценник $282.

 

Источник: mydrivers

 

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Redmi K30 5G Extreme Edition Snapdragon 768G Redmi K30
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Александр
Производительность выросла на 15%, а энергопотребление... Лопата, но годная.
11.05.2020 13:43
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Дмитрий
Как по мне так бомба за такие деньги
11.05.2020 12:53
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Tim
если разгонять ядра, то что с нагревом?..
11.05.2020 11:59
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Колян
Вот бы все это железо запихнуть в корпус 5,8 + - ". Было бы круто.
11.05.2020 11:57
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Александр Б
можно брать отличный девайс
11.05.2020 11:20
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Анонс Redmi K30 5G Extreme Edition: первый с Snapdragon 768G