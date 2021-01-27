Анонс Samsung Galaxy A02 (2021): выносливый и с Dolby Atmos

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Samsung выпустила Galaxy A02 (2021) с бюджетной начинкой за $100

Если вам позарез нужен доступный смартфон и так чтобы он был от Samsung, то вот появился очередной аппарат — Galaxy A02 (2021). Это такой современный бюджетный мобильник по-южнокорейски, «железо» которого огорчает. Но все же для тех, кому нужен простой мобильник, он вполне может подойти.

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Samsung Galaxy A02 (2021) построен на базе четырехъядерного чипа МТ6739W с тактовой частотой 1,5 ГГц. В его арсенале 2/3 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 32/64 Гб, который можно расширить посредством карт памяти до 1 ТБ.

В арсенале смартфона Infinity-V дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1560х720 пикселей, фронтальная 5-мегапиксельная камера со светосилой f/2.0 и двойная тыльная с датчиками 13 Мп + 2 Мп. Питает его аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрой зарядки нет. Как и не получил Samsung Galaxy A02 (2021) сканер отпечатков пальцев, но зато тут есть неожиданная, как для бюджетного устройства фича — Dolby Atmos.

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К числу достоинств новинки можно причислить поддержку двух SIM-карт и отдельный слот для карт памяти. Есть поддержка Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi и руководит работой аппарата ОС Android 10 с оболочкой One UI 2. Первой страной, где Samsung Galaxy A02 появился в продаже стал Таиланд и просят тут за него около $100.

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Источник: sammobile