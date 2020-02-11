Анонс Samsung Galaxy Z Flip: первый с гибким стеклом

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Многие не видят преимуществ смартфонов со складной конструкцией перед классическими устройствами. Но это не останавливает производителей от выпуска подобных аппаратов. Новаторские амбиции не дают покоя Samsung и дабы высоко поднять знамя компании, несущей новаций она выпустила второй свой складной смартфон — Galaxy Z Flip. И Samsung заявляет, что с этой моделью она сделала огромный шаг вперед и меняет формат будущего.

Новое устройство не позиционируется как флагман, это экспериментальная модель, смартфон не для всех. Он для тех, кто хочет выделяться и желает обладать компактным гаджетом. Это аппарат, который дарит эмоции, он притягательный и интересный.

Несмотря на то, что это статусная вещь, компания все же попыталась сделать ее условно массовой, установив на нее ценник ниже, чем просят за Galaxy Fold и Motorola Razr. Выделиться среди всех с новинкой предлагают за $1380 и старт предзаказов назначен на 14 февраля.

За эту сумму средств пользователь получит раскладушку, на внутренней стороне которой установлен гибкий Infinity Flex AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636х1080 точек и защищает его ультратонкое стекло. Есть дополнительный внешний и миниатюрный дисплей диагональю 1,06 дюйма разрешением 300х116 точек. Складываться смартфону позволяет шарнирный механизм с заявленным циклом сгибаний 200 тысяч. Сам складной механизм сделан так, чтобы пользователь мог зафиксировать раскладушку под углом 90 градусов.

Внутри фаворит прошлого года чип Snapdragon 855+, работающий в тандеме с 8 Гб оперативной памяти. Смартфон получил флеш-модуль на 256 Гб, дактилоскопический датчик на боковой грани, стереодинамики AKG, NFC, два аккумулятора общей емкостью 3300 мАч, технологию быстрой (15 Вт) и беспроводной зарядки.

Никаких сюрпризов по части программного обеспечения: Android 10 с фирменной оболочкой One UI. Не стали мудрить и с камерами, предложив селфи-модуль на 10 Мп (f/2.4) и два модуля на тыльной стороне на 12 Мп, один из которых ультраширокий со светосилой f/2.2. На выбор три цвета: черный, фиолетовый и золотой.

Источник: samsung