Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20

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Регулярное обновление флагманской линейки Mi в этом году прошло в новом формате. Компания не стала ждать, когда решат проблемы с коронавирусом, и сегодня показала флагманский Xiaomi Mi 10 в режиме онлайн-конференции. Не было никакого скопления журналисткой братии и наигранных восторженных возгласов. Все прошло спокойно и на фоне недавней грандиозной презентации Samsung, мероприятие Xiaomi выглядело скучно, проигрышно и изрядно затянутым.

Итак, сегодня мы увидели главный флагман марки — Xiaomi Mi 10. А также состоялась премьера его старшей версии Xiaomi Mi 10 Pro. Прорыв? Для компании, да. Но без нюансов и разочарований не обошлось.

Глянец и стекло





Внешне Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro многое переняли у Xiaomi Mi Note 10 или Xiaomi CC9 Pro. Но отличия все же имеются. Прежде всего, новые флагманы получили модный загнутый по краям дисплей и разнится реализация фронтальной камеры, которая теперь вписана в круглое отверстие, расположенное в верхнем левом углу.

Немало тех, кого «дырки» раздражают, и они считаются дизайнерским казусом. Но на данный момент это одно из свежих решений для самой Xiaomi, и оно позволяет добиться пресловутой безрамочности.

Небольшой подбородок по-прежнему присутствует, но он стал меньше и выглядит аккуратнее. Компоновка элементов классическая, но для 3,5 мм разъема места не нашлось. Датчики основной камеры сосредоточились в верхнем левом углу «спинки» и выбрано традиционное вертикальное построение.

Обрамили флагманы в защитное стекло Gorilla Glass. Небольшое дополнение — водоотталкивающее покрытие. До полноценной сертификации по стандартам IP дело так и не дошло. Попытка компромисса — защита от брызг, которая уже успешно опробована в бюджетниках Redmi. Довольно странное решение как для устройств премиального уровня.

Мультимедийных динамиков 1216 два. Играть они должны прилично, и компания заявляет, что они издают стереозвук. Скорее всего, качество звучания будет неплохим, но не таким крутым, как у прочих флагманов с выделенным ЦАП. Хотя ребята из DxOMark уже успели затестить Xiaomi Mi 10 Pro по части звука и выставили оценку 76 баллов. Их не впечатлила максимальная громкость, но чистотой, стабильностью и объемностью звука они остались довольны.﻿

Огромный экран





Дисплеи у Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro — довольно большие и во многом отвечают последним модным веяниям. Диагональ 6,67 дюйма, разрешение FullHD+, AMOLED, HDR10+, DCI-P3, 90 Гц, максимальная яркость 1120 нит (1200 нит в Pro-версии) и контрастность 5000000:1. Такое разрешение — разумный выбор. Предложи тут QuadHD+, смартфоны стали бы прожорливее.

Сканер отпечатков вмонтирован в дисплей. Он оптический, но его усовершенствовали по части скорости срабатывания.

Резвые и мощные





Конечно, железо предложили топовое. В этой области у флагманов компании все стабильно прекрасно. Здесь установили самую актуальную платформу Snapdragon 865. Предварительные цифры в бенчмарке AnTuTu показывают уровень производительности Xiaomi Mi 10 на уровне 585 тысяч «попугаев». А значит, претензий к производительности не будет, ее хватит за глаза еще минимум на пару лет. Еще реализовали обновленную и эффективную систему охлаждения для отвода тепла, которая способна снизить температуру на 2,8º.

Xiaomi Mi 10 имеет 8/12 Гб оперативной памяти и обошлись без перегибов с 16 Гб. А еще тут предложили новый тип памяти LPDDR5. Вариантов с накопителем два: 128 Гб и 256 Гб. Флагман Xiaomi Mi 10 Pro уже в базовой версии получил флеш-модуль на 256 Гб и в топовой модификации его объем увеличен вдвое.

Могучие аккумуляторы





О каких-либо грандиозных свершениях по части автономности, рассказывать не стали. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 составила 4780 мАч. Не самая маленькая батарея и на фоне 3300 мАч у Xiaomi Mi 9 — прирост существенный. Имеется поддержка быстрой 30-ваттной зарядки (100% за 56 минут) и 30-ваттной беспроводной (69 минут до 100%), а также реализована реверсивная зарядка (10 Вт). Старшей версии дали батарейку на 4500 мАч, но зато мощность проводной зарядки увеличили до 50 Вт.

Лучшая камера на рынке





Сейчас стало принято хвалиться камерами. И презентация Xiaomi Mi 10 в этом плане не стала исключением. За последний год смартфоны конкурентов существенно прибавили в деле создания фото и видео, так что Xiaomi пришлось изрядно «попотеть» в этом направлении. На примере Xiaomi CC9 Pro компания уже доказала, что она что-то может, когда дело касается мобильной фотографии и может посостязаться с лучшими камерофонами.

По сравнению с прошлым поколением Xiaomi Mi 10 выделяется, прежде всего, тем, что он получил датчик на 108 Мп. И этот же модуль, который достался Xiaomi CC9 Pro, где происходит объединение четырех соседних пикселей в один большой размером 1,6 мкм. Сенсоров в основной камере теперь стало четыре, где вместе с главным работает широкоугольный сенсор на 13 Мп, модуль для макросъемки на 2 Мп и датчик глубины 2 Мп.

Все лучшее досталось Xiaomi Mi 10 Pro и набор тут по красоте. Здесь используется тот же главный модуль, но появился портретный сенсор на 12 Мп, разрешение широкоугольного датчика увеличилось до 20 Мп и на смену 2 Мп датчику глубины пришел телеобъектив с поддержкой гибридного 10-кратного зума. Обещан и суперкрутой ночной режим, есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор, а также фича серии Galaxy S20 — съемка видео 8К.

У Xiaomi уже вошло в привычку отправлять смартфон на тест специалистам DxOMark. Xiaomi Mi 10 Pro они поставили средний балл 124. И это позволило смартфону стать на вершину рейтинга, оставив позади Huawei Mate 30 Pro 5G. С полным обзором вы сможете познакомиться здесь.

Сколько стоят





А еще тут есть фирменная оболочка MIUI 11 на основе Android 10, NFC, ИК-порт, двухдиапазонный Wi-Fi 6, GPS и Bluetooth 5.0.

На «сладкое» ценники. И они отнюдь не самые низкие. В Китае продажи начнутся уже завтра. За Xiaomi Mi 10 в версии 8/128 Гб просят $573, вариант с 8/256 Гб обойдется в $616 и за модификацию 12/256 Гб придется выложить $673. На Xiaomi Mi 10 Pro порядок цен такой: 8/256 Гб — $716, 12/256 Гб — $788 и 12/512 Гб — $859.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41), 5G

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 11

Дисплей: 6,67ʺ, 2340х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, яркость 800nit (НВМ) / 500nit (станд )/1120нит max,﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации 180 Гц, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.0

Основная камера: четыре датчика, 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX, 1/1,33ʺ, 7Р, 1,6 мкм (4-в-1), OIS. f/1.69) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4, 1,75 мкм) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4, 1,75 мкм), светодиодная вспышка, 8К@30fps

Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock, Smart PA, два динамика 1216

Аккумулятор: 4780 мАч, быстрая 30 Вт, беспроводная 30 Вт и реверсивная 10 Вт зарядки

Размеры: 162,6х74,8х8,96 мм

Вес: 208 грамм

Цвета: серый, розовый и зеленый

Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Pro:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41), 5G﻿

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 11

Дисплей: 6,67ʺ, 2340х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 90 Гц, 800nit (НВМ) / 500nit (станд ), ﻿яркость max 1200 нит, контрастность 5000000:1, частота дискретизации 180 Гц, JNCD˂0.55, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 256/512 Гб, UFS 3.0

Основная камера: четыре датчика, 108 Мп (1/1,33ʺ OIS, f/1,69, 8Р) + 12 Мп (портретный, f/2.0, 2-кратный оптический зум) + 20 Мп (широкоугольная, угол обзора 117 градусов, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.0, OIS, 10-кратный гибридный зум), светодиодная вспышка, 8К@30fps

Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт﻿

Разъемы и датчики: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), система распознавания лица, Face Unlock, Smart PA, два динамика 1216﻿

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая 50 Вт, беспроводная 30 Вт и реверсивная 10 Вт зарядки

Размеры: 162,6х74,8х8,96 мм

Вес: 208 грамм

Цвета: белый и синий