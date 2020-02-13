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Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20

13.02.2020 4309 12

Регулярное обновление флагманской линейки Mi в этом году прошло в новом формате. Компания не стала ждать, когда решат проблемы с коронавирусом, и сегодня показала флагманский Xiaomi Mi 10 в режиме онлайн-конференции. Не было никакого скопления журналисткой братии и наигранных восторженных возгласов. Все прошло спокойно и на фоне недавней грандиозной презентации Samsung, мероприятие Xiaomi выглядело скучно, проигрышно и изрядно затянутым.

 

Итак, сегодня мы увидели главный флагман марки — Xiaomi Mi 10. А также состоялась премьера его старшей версии Xiaomi Mi 10 Pro. Прорыв? Для компании, да. Но без нюансов и разочарований не обошлось.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 1

 

Глянец и стекло


Внешне Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro многое переняли у Xiaomi Mi Note 10 или Xiaomi CC9 Pro. Но отличия все же имеются. Прежде всего, новые флагманы получили модный загнутый по краям дисплей и разнится реализация фронтальной камеры, которая теперь вписана в круглое отверстие, расположенное в верхнем левом углу.

Немало тех, кого «дырки» раздражают, и они считаются дизайнерским казусом. Но на данный момент это одно из свежих решений для самой Xiaomi, и оно позволяет добиться пресловутой безрамочности.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 2

 

Небольшой подбородок по-прежнему присутствует, но он стал меньше и выглядит аккуратнее. Компоновка элементов классическая, но для 3,5 мм разъема места не нашлось. Датчики основной камеры сосредоточились в верхнем левом углу «спинки» и выбрано традиционное вертикальное построение.

 

Обрамили флагманы в защитное стекло Gorilla Glass. Небольшое дополнение —  водоотталкивающее покрытие. До полноценной сертификации по стандартам IP дело так и не дошло. Попытка компромисса — защита от брызг, которая уже успешно опробована в бюджетниках Redmi. Довольно странное решение как для устройств премиального уровня.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 3

 

Мультимедийных динамиков 1216 два. Играть они должны прилично, и компания заявляет, что они издают стереозвук. Скорее всего, качество звучания будет неплохим, но не таким крутым, как у прочих флагманов с выделенным ЦАП. Хотя ребята из DxOMark уже успели затестить Xiaomi Mi 10 Pro по части звука и выставили оценку 76 баллов. Их не впечатлила максимальная громкость, но чистотой, стабильностью и объемностью звука они остались довольны.﻿

 

Огромный экран


Дисплеи у Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro — довольно большие и во многом отвечают последним модным веяниям. Диагональ 6,67 дюйма, разрешение FullHD+, AMOLED, HDR10+, DCI-P3, 90 Гц, максимальная яркость 1120 нит (1200 нит в Pro-версии) и контрастность 5000000:1. Такое разрешение — разумный выбор. Предложи тут QuadHD+, смартфоны стали бы прожорливее.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 4

 

Сканер отпечатков вмонтирован в дисплей. Он оптический, но его усовершенствовали по части скорости срабатывания.

 

Резвые и мощные


Конечно, железо предложили топовое. В этой области у флагманов компании все стабильно прекрасно. Здесь установили самую актуальную платформу Snapdragon 865. Предварительные цифры в бенчмарке AnTuTu показывают уровень производительности Xiaomi Mi 10 на уровне 585 тысяч «попугаев». А значит, претензий к производительности не будет, ее хватит за глаза еще минимум на пару лет. Еще реализовали обновленную и эффективную систему охлаждения для отвода тепла, которая способна снизить температуру на 2,8º.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 5

 

Xiaomi Mi 10 имеет 8/12 Гб оперативной памяти и обошлись без перегибов с 16 Гб. А еще тут предложили новый тип памяти LPDDR5. Вариантов с накопителем два: 128 Гб и 256 Гб. Флагман Xiaomi Mi 10 Pro уже в базовой версии получил флеш-модуль на 256 Гб и в топовой модификации его объем увеличен вдвое.

 

Могучие аккумуляторы


О каких-либо грандиозных свершениях по части автономности, рассказывать не стали. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 составила 4780 мАч. Не самая маленькая батарея и на фоне 3300 мАч у Xiaomi Mi 9 — прирост существенный. Имеется поддержка быстрой 30-ваттной зарядки (100% за 56 минут) и 30-ваттной беспроводной (69 минут до 100%), а также реализована реверсивная зарядка (10 Вт). Старшей версии дали батарейку на 4500 мАч, но зато мощность проводной зарядки увеличили до 50 Вт.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 6

 

Лучшая камера на рынке


Сейчас стало принято хвалиться камерами. И презентация Xiaomi Mi 10 в этом плане не стала исключением. За последний год смартфоны конкурентов существенно прибавили в деле создания фото и видео, так что Xiaomi пришлось изрядно «попотеть» в этом направлении. На примере Xiaomi CC9 Pro компания уже доказала, что она что-то может, когда дело касается мобильной фотографии и может посостязаться с лучшими камерофонами.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 7

 

По сравнению с прошлым поколением Xiaomi Mi 10 выделяется, прежде всего, тем, что он получил датчик на 108 Мп. И этот же модуль, который достался Xiaomi CC9 Pro, где происходит объединение четырех соседних пикселей в один большой размером 1,6 мкм. Сенсоров в основной камере теперь стало четыре, где вместе с главным работает широкоугольный сенсор на 13 Мп, модуль для макросъемки на 2 Мп и датчик глубины 2 Мп.

 

Все лучшее досталось Xiaomi Mi 10 Pro и набор тут по красоте. Здесь используется тот же главный модуль, но появился портретный сенсор на 12 Мп, разрешение широкоугольного датчика увеличилось до 20 Мп и на смену 2 Мп датчику глубины пришел телеобъектив с поддержкой гибридного 10-кратного зума. Обещан и суперкрутой ночной режим, есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор, а также фича серии Galaxy S20 — съемка видео 8К.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 8

 

У Xiaomi уже вошло в привычку отправлять смартфон на тест специалистам DxOMark. Xiaomi Mi 10 Pro они поставили средний балл 124. И это позволило смартфону стать на вершину рейтинга, оставив позади Huawei Mate 30 Pro 5G. С полным обзором вы сможете познакомиться здесь.

 

Сколько стоят


А еще тут есть фирменная оболочка MIUI 11 на основе Android 10, NFC, ИК-порт, двухдиапазонный Wi-Fi 6, GPS и Bluetooth 5.0.

 

Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20 – фото 9

 

На «сладкое» ценники. И они отнюдь не самые низкие. В Китае продажи начнутся уже завтра. За Xiaomi Mi 10 в версии 8/128 Гб просят $573, вариант с 8/256 Гб обойдется в $616 и за модификацию 12/256 Гб придется выложить $673. На Xiaomi Mi 10 Pro порядок цен такой:  8/256 Гб — $716, 12/256 Гб — $788 и 12/512 Гб — $859.

 

 

Технические характеристики Xiaomi Mi 10:


Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41), 5G

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 11

Дисплей: 6,67ʺ, 2340х1080 пикселей (FullHD+),  AMOLED, 90 Гц, яркость 800nit (НВМ) / 500nit (станд )/1120нит max,﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации 180 Гц, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.0

Основная камера: четыре датчика, 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX, 1/1,33ʺ, 7Р, 1,6 мкм (4-в-1), OIS. f/1.69) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4, 1,75 мкм) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4, 1,75 мкм), светодиодная вспышка, 8К@30fps

Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock, Smart PA, два динамика 1216

Аккумулятор: 4780 мАч, быстрая 30 Вт, беспроводная 30 Вт и реверсивная 10 Вт зарядки

Размеры: 162,6х74,8х8,96 мм

Вес: 208 грамм

Цвета: серый, розовый и зеленый

 

Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Pro:


Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41), 5G﻿

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 11

Дисплей: 6,67ʺ, 2340х1080 пикселей (FullHD+),  AMOLED, 90 Гц, 800nit (НВМ) / 500nit (станд ), ﻿яркость max 1200 нит, контрастность 5000000:1, частота дискретизации 180 Гц, JNCD˂0.55, HDR10+, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 256/512 Гб, UFS 3.0

Основная камера: четыре датчика, 108 Мп (1/1,33ʺ OIS, f/1,69, 8Р) + 12 Мп (портретный, f/2.0, 2-кратный оптический зум) + 20 Мп (широкоугольная, угол обзора 117 градусов, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.0, OIS, 10-кратный гибридный зум), светодиодная вспышка, 8К@30fps

Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт﻿

Разъемы и датчики: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), система распознавания лица, Face Unlock, Smart PA, два динамика 1216﻿

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая 50 Вт, беспроводная 30 Вт и реверсивная 10 Вт зарядки

Размеры: 162,6х74,8х8,96 мм

Вес: 208 грамм

Цвета: белый и синий

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 12
 
AG DJ
дно смарты,еще и по пиздец какой цене
13.02.2020 12:59
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Vasya
ПОЧЕМУ ДНО, ЕСЛИ ОБЕКТИВНО СМАРТФОН УДАЛСЯ,ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ЕЩЕ,ИЛИ ТЬІ ПРОСТО ДИВАННЬІЙ ЕКСПЕРТ КОТОРЬІЙ ВЬІНОСИТ СВОЙ БРЕД НАРУЖУ
13.02.2020 14:09
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N@zar
Ніде немає інформації про сім картки. Дуал сім? Есім? Незрозуміло. А в цілому телефон на мою думку хороший, поміняю свій запасний Мі8 нарешті.
13.02.2020 12:48
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АЛЬБЕРТ
ЗАМУЧИЛИ они своими скосами на дисплее!!! ПУСТЬ ЗАСУНУТ.. ох... они сами то пользовались ЭТИМ?
13.02.2020 12:33
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Николай ViryasoV
Классные смартфоны, мне зашло! Покатые края только всё портят.
13.02.2020 12:27
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Руслан
Опять нет 20банда
13.02.2020 12:13
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Ciel Phantomhive
Руслан, в глобал версии будет
13.02.2020 13:30
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Ciel Phantomhive
Точно фронталка 20мп?
13.02.2020 11:40
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Дмитрий
Точно
13.02.2020 14:43
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Алекс
Мда,в обычном Xiaomi Mi 10 за 573$ два бесполезных бутафорских модуля камер по 2 мп.
13.02.2020 11:38
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J J
... и это фейл, не по флагмански. зума, соответсвенно нету...
13.02.2020 14:33
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Monya_Odessa
Оперативно. Молодцы. Ждем обзора.
13.02.2020 11:34
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Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: серьезный апгрейд в погоне за Samsung Galaxy S20