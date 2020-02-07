Анонс ZTE Axon 10s Pro с Snapdragon 865

711

ZTE — компания парадоксальная. Изначально она решила посетить выставку MWC 2020, а потом приняла решение пропустить ее из-за короновируса. Но затем она вновь передумала и в Барселону приедет. Там бы ей и устроить масштабную премьеру флагмана ZTE Axon 10s Pro, а вместо этого она тихо добавила на своем сайте страницу со смартфоном и его характеристиками.





Похоже, что сделано это в спешке, чтобы формально взять титул производителя первого флагмана с Snapdragon 865 на борту. А также это повод привлечь внимание к новинке, тогда как позже есть шанс остаться в тени на фоне прочих премиальных устройств.





ZTE Axon 10s Pro заключен в корпус с габаритами 159,2х73,4х7,9 мм и его лицевая панель отдана под изогнутый AMOLED‑дисплей диагональю 6,47 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Новинка доступна в двух модификациях: 6/128 Гб и 12/256 Гб.





В каплевидный вырез на дисплее вписали фронтальный объектив на 20 Мп со светосилой f/2.0, а на тыльной стороне установили три сенсора: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (телеобъектив) + 20 Мп (широкоугольный, угол обзора 125 градусов).





Обладает ZTE Axon 10s Pro аккумулятором емкостью 4000 мАч, парочкой стереодинамиков, дисплейным оптическим сканером отпечатков пальцев, функцией Face Unlock, поддержкой Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 6 и технологией быстрой зарядки. Руководит работой устройства фирменная оболочка MiFavor 10 на основе Android 10.





На данный момент нет сведений о стоимости ZTE Axon 10s Pro и о времени старта продаж. Скорее всего, на прилавки магазинов он поступит уже после Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20. Поэтому его звание пионера с Snapdragon 865 можно считать формальным.





Источник: androidauthority.com







