AnTuTu: самые мощные Android-смартфоны марта

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Бенчмарк AnTuTu оценивает производительность смартфонов в баллах по собственной шкале. А еще разработчики ввели традицию ежемесячных рейтингов, в которых они ранжируют по мощности Android и iOS-устройства. Начался апрель и AnTuTu подвела итоги марта, определив десятку самых мощных Android-смартфонов, которая актуальна, прежде всего, для рынка Китая.

Увидеть табель рангов будет тем интереснее, ведь на рынке появляется все больше устройств на базе Snapdragon 865, которые займутся «дерибаном» мест в рейтинге. И если по итогам февраля в топ-10 еще встречались представители с Snapdragon 855+ и даже была «белая ворона» с Kirin 990 (Honor V30 Pro 5G), то в мартовском рейтинге флагманов безраздельно господствуют смартфоны с Snapdragon 865 на борту.

Итак, по итогам марта на Олимп AnTuTu взошел Oppo Find X2 Pro с Snapdragon 865 и 12/256 Гб памяти. Его результат составил 606 389 «попугаев». На втором и третьем местах оказались Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2, которые смогли набрать 598572 и 590253 баллов соответственно. С четвертой по десятую позицию заняли Redmi K30 Pro, iQOO 3, Black Shark 3 Pro, Realme X50 Pro 5G, Vivo NEX 3S 5G, Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3.

Что касается среднего ценового сегмента, то тут кардинальных перестановок не случилось. Лидеры прежние: Oppo Reno 3 5G, Vivo X30 5G и Redmi K30 5G. На прежних местах остались и Oppo Reno 3 Pro 5G, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE, Honor 9X и Honor 20S.

Единственное изменение по сравнению с февральским рейтингом — девятое место Huawei Nova 5i Pro, вытеснивший за пределы десятки Huawei Nova 5. Сумел сохранить за собой десятое место Redmi Note 8 Pro. «Потрясения» в топ-10 самых производительных «середняков» стоит ждать по итогам апреля, когда в распределение мест должен вмешаться Honor 30S с Kirin 820.

Источник: antutu