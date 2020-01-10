Apple обвинили в краже технологий мониторинга здоровья для смарт-часов

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Apple обвинили в краже технологий, связанных с отслеживанием здоровья, которые были реализованы в смарт-часах Apple Watch. Концерн из Купертино втянут в очередное судебное разбирательство и его инициатором выступила компания Masimo.Corp, которая специализируется на разработке медицинского оборудования и технологий в области здравоохранения.

Сторона обвинения намерена идти до конца и надеется добиться денежной компенсации за причиненный вред, а также запрета на продажу умных часов серий Apple Watch 4 и 5.

В своем иске Masimo.Corp утверждает, что еще в 2013 году к ним официально обратилась Apple с предложением о сотрудничестве. В рамках него концерн из Купертино хотел получить доступ к технологиям компании, чтобы впоследствии предложить их в своих продуктах.

Но стороны не пришли ни к какому соглашению. Вместо этого, Apple занялась «переманиваем» специалистов Masimo.Corp, которые имели беспрепятственный доступ к конфиденциальной технической информации. В итоге сотрудником Apple стал Майкл О'Рейли, который получил должность вице-президента компании в области технологий здравоохранения. До перехода он занимал пост главного врача Masimo.Corp.

Впоследствии частью команды Apple стал еще один инженер Masimo.Corp, имевший доступ к разработкам. Истец утверждает, что целью переманивания квалифицированных сотрудников было получить информацию о разработках, которые впоследствии были реализованы в Apple Watch.

Согласно исковому заявлению, которое уже подано в федеральный суд города Санта-Ана, штат Калифорния, Apple без разрешения использовала технологии, принадлежащие Masimo.Corp.

Всего было нарушено 10 патентов, касающиеся инновационных неинвазивных технологий мониторинга состояния здоровья, измерения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений с помощью излучателей света и детекторов.

Источник: bloomberg

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