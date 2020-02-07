ASUS готовит смартфон, облик которого списан у «одноклассников»

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В прошлом году ASUS смогла удивить, выпустив смартфон Zenfone 6 с камерой-перевертышем и выставив за него не заоблачный ценник. Правда, на практике качество снимков на камеру «дзенфона» разочаровало и настоящей популярности новинка не завоевала.





Возможно, эксперименты с оформлением камеры в этом году компания оставит и предпочтет более традиционное для наших дней решение. По крайней мере, в случае с одной из будущих моделей она остановила свой выбор на реализации квадратного модуля основной камеры на манер Huawei Mate 20.

В пользу этого говорит изображение еще не представленного смартфона ASUS, которое любезно слили в сеть инсайдеры. А всего система включает в себя три датчика изображения.









Типичным можно назвать и исполнение лицевой панели. Здесь установили тонкорамочный дисплей, а сдвоенную селфи-камеру вписали в овальное отверстие. Аналогичное решение мы уже видели в смартфонах от Samsung, Redmi и Realme.





Что это за смартфон и с каким именем он дебютирует, неизвестно. Новинка вполне может стать преемником Zenfone 6, но с учетом флагманского статуса ей бы надлежало иметь дисплейный сканер отпечатков пальцев, а тут отдали дань классики, установив его на тыльной стороне.





Источник: hdblog.it



