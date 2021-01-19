Бывший соучредитель OnePlus Карл Пей готов презентовать собственный стартап и раздаст 10 MacBook Air

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В прошлом году соучредитель OnePlus Карл Пей объявил о своем уходе из компании и желании начать новый бизнес. В последний месяц 2020 года он сообщил о том, что стартап займется производством аудиопродукции и ему удалось привлечь инвестиций на общую сумму $7 млн. Вложились в компанию Карла Пея такие люди как бывший вице-президент Apple Тони Фаделл, соучредители Reddit и Twitch.

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Вчера Карл Пей на своей странице в Twitter опубликовал информацию, что 27 января он представит новый аудиобренд. Стартовать решено с розыгрыша и десять пользователей по всему миру смогут выиграть десять 13-дюймовых MacBook Air на базе чипсета Apple M1. Победители будут объявлены 31 января.

О самой новой компании Карла Пея мало что известно. Ранее бывший топ-менеджер ранее лишь намекнул, что теперь в сферу его интересов входит создание аудиопродукции и в 2021 году мы увидим первые творения вновь созданного стартапа. Штаб-квартира компания расположиться в Лондоне и приобрести ее Кар Пей намерен за собственные средства.

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Источник: twitter