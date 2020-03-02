Ценник на Xiaomi Black Shark 3 будет идеальным и минимально низким?

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В апреле 2018 года свет увидел первый смартфон «мечта геймеров» Black Shark, выпуском которого занялся суббренд Xiaomi — Xiaochang Nanchang Black Shark Technology Co. Ltd. А уже завтра состоится премьера третьего поколения игрового устройства — Black Shark 3, который предложит ряд принципиальных отличий от предшественника.





До сегодняшнего дня инсайдеры и сама компания достаточно охотно рассказывали о том, какими характеристиками наделят новинку. А вот вопрос цены на смартфон никем не поднимался. С учетом той начинки, которую должен получить Black Shark 3, рассчитывать на очень низкий ценник не приходится. Но, возможно, компании удастся удивить в плане ценообразования.





На поприще предсказаний вновь отметился достаточно известный информатор @Xiaomishka. Он опубликовал снимок, на котором показаны ряд характеристик смартфона и прайс на него. Так, сообщается, что в арсенале геймерского мобильника будет 90-герцовый дисплей диагональю 6,67 дюйма и частотой дискретизации 270 Гц, чип Snapdragon 865, 8 Гб оперативки, батарейка на 4720 мАч и быстрая 66-ваттная зарядка. Доступен он будет в двух модификациях, за которые запросят $428 и 471.





Характеристики не стали открытием, ведь ранее в сети уже озвучивали их. А вот ценник на смартфон выглядит удивительно низким, учитывая то, что Black Shark 3 приписывают AMOLED-дисплей с повышенной частотой обновления, мощный чип от Qualcomm, усовершенствованную систему охлаждения, оперативку LPDDR5, флеш-модуль UFS 3.0, тройную камеру и супербыструю зарядку. Завтра уже точно будем знать, что предлагает смартфон и за сколько.





Источник: twitter.com



