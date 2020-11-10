Чип MediaTek MT689X: в догонку за Snapdragon 865+ и Exynos 1080

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MediaTek готовит процессор MT689X с мощностью на уровне флагманских чипов Qualcomm и Samsung

Линейка Dimensity вышла удачной у MediaTek и это придало ускорение чипмейкеру, который теперь планирует вернуться во флагманский сегмент. В числе будущих новинок — чип MediaTek MT689X, который по ряду параметров будет схож с процессором Exynos 1080 и продемонстрирует схожую производительность.

По данным инсайдера Digital Chat Station, новый процессор будет создан с применением норм 6-нанометровой технологии и получит графический ускоритель Mali-G77. Источник утверждает, что MT689X получит архитектуру и тактовые частоты аналогичные тем, что предлагает Exynos 1080. Если эти сведения достоверны, что ядра тут будут сгруппированы по схеме «1+3+4» и среди них найдется место высокопроизводительным ядрам Cortex-A78.

По итогам теста AnTuTu чип MT689X будет набирать более 600 тысяч баллов и это указывает на то, что по своей мощности он будет максимально близок Snapdragon 865+. При этом сама SoC будет недорогой и найдет свое применение в смартфонах с ценником около $300. А вот когда MediaTek планирует представить новую аппаратную платформу, сведений нет.

Что касается Exynos 1080, то его анонс назначен на 12 ноября и чип должен дебютировать в Vivo X60, который появится на рынке до конца нынешнего года.

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Источник: gizmochina