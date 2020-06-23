Что для iOS 14 нововведения, тогда как у Android эти фишки давно есть

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Вчера Apple порадовала свое сообщество анонсом новой версии мобильной операционки — iOS 14. Прошивку уже оперативно установили и начали раскладывать по полочкам все нововведения, ряд из которых…близок к функциям Android. В этом нет ничего удивительно и зазорного — хорошие идеи должны воплощаться в различных интерфейсах.

Все больше схожих черт

Как ни крути, несмотря на то, что iOS и Android находятся в непримиримой борьбе, они жить и развиваться не могут друг без друга. Заимствование идей уже никого не удивляет и стало рядовым событием. Ниже вы найдете 8 функций, которые перекочевали в том или ином виде от Android к iOS 14.

Виджеты

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Неожиданно Apple решила дать жизнь виджетам в своей системе, которые были особенностью зеленого робота еще с 2008 года. Теперь пользователи iOS-устройств могут с легкостью перетащить нужные виджеты на домашний экран.

Приложение «Переводчик»

Вчера Apple представила приложение Translate, которое призвано работать в режиме реального времени. Оно поддерживает 11 языков. Тот же Google Translate научился делать перевод на 8 языках в марте нынешнего года.

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App Clip

Благодаря этой фишке пользователи смогут просматривать и получать доступ к ряду функций приложений, избегая необходимости загружать их на устройство. Функция совместима с Apple Pay и позволяет совершать покупки товаров и услуг. Но еще в 2016 году Google показала нечто подобное и назвала его Instant Apps, который открывает доступ к демоверсии приложения. Предпросмотр позволяет пользователю принять решение об установке полноценной версии. С помощью Instant Apps также можно с успехом приобрести, например, билеты на концерт без установки утилиты.

App Library

Главная задача библиотеки приложений — упростить поиск и хранение. В автоматическом режиме App Library сортирует приложения по их типу в группы и списки. Так, например, все игры, социальные сети или образовательные программы будут собраны в одном месте. Это напоминает ящик приложений Android, без возможности группировки.

Apple Maps

В «Карты» добавили новое средство передвижения — велосипед. В ряде городов США и Китая появится возможность строить маршруты, где приложение будет оповещать о наличии каких-то препятствий на пути (лестница, подъем в гору или спуск) для прокладывания оптимального маршрута. Google Maps не может похвастаться тем, что знаком с месторасположением лестниц, но сама функция «езда на велосипеде» появилась в сервисе еще в 2010 году.

Картинка в картинке

Теперь эта фича добралась и до iPhone. Пользователи смартфонов смогут просматривать видео, не прекращая работать с другим приложением. Размер окна можно регулировать и устанавливать в любом месте экрана. Его также можно спрятать, не прекращая воспроизведение. Google добавила нативную поддержку режима «картинка в картинке» еще в Android 8.0 Oreo.

Win Down

Эта функция пригодится тем, кто привык зорко охранять свой сон. Она позволит задать время сна и пробуждения, активируя режим «не беспокоить». Есть варианты добавить ярлыки для медитации и воспроизведения расслабляющей музыки. Пользователи же Android-устройств могут настроить режим сна посредством приложения Google Home.

Поиск эмодзи

С приходом iOS 14 пользователь сможет найти нужный смайлик по ключевому слову. Предложили специальное текстовое поле для ввода слов или фразы для поиска. Android давно позволил своим пользователям искать смайлики по ключевым словам.

Источник: cnet, macrumors