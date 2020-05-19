Что думаете насчет такой цены на Google Pixel 5?

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В этом году Google может решиться на два беспрецедентных шага: установить весьма привлекательный ценник на Pixel 4a и отказаться от флагманской платформы в Pixel 5. Последний из шагов также позволит запросить за Pixel-фон пятого поколения вполне вменяемую цену.





В приложении Google Opinion Rewards была найдена любопытная анкета. В ней пользователям предлагается высказать свои предпочтения, какой смартфон они хотели бы приобрести: Google Pixel за $349 или высококлассный аппарат с ценником в $699. Среди отличительных черт «бюджетного» Pixel-фона упоминается пластиковый корпус и 3,5 мм аудиоджек. Описывая другую модель, производитель указал, что это флагманский смартфон с защитой от воды и беспроводной зарядкой.









Не сложно догадаться, что за $349 компания намерена продавать Pixel 4a, а вот 700 долларов США могут запросить за Pixel 5. Интересно что новое поколение «флагманского» Pixel-фона может быть оценено на $100 ниже, чем предшественник. Напомним, что за Google Pixel 4 на старте продаж просили $799.





По тем слухам, что ранее появлялись в сети, добиться необходимо удешевления мог помочь отказ от дорогой флагманской платформы Snapdragon 865. Вместо нее Google могла предпочесть вариант подешевле — Snapdragon 765G. Хотя не исключено, что чип из 700 серии Qualcomm достанется Pixel 5, тогда как Pixel 5 XL получит Snapdragon 865.

Источник: xda-developers







