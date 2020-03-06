День рождения Blackview: скидки, подарки и купоны

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В марте компания Blackview празднует свой день рождения. Семилетие — отличный повод устроить распродажу, провести лотерею и раздать скидочные купоны. Период проведения акции с 9 по 15 марта. В рамках распродажи можно прикупить товары Blackview со скидкой или получить бесплатно подарки, включая смарт-часы и Bluetooth-наушники.

Производитель заявляет, что прошедшие семь лет были непростыми для него, но интересными и увлекательными. В целом компания считает свой путь успешным и благодарит всех, кто поверил в ее, прежде всего, защищенные смартфоны.

Именно неубиваемые мобильники сделали имя компании на рынке и позволили занять свою небольшую нишу. Распродажа — это попытка высказать благодарность пользователям и увеличить количество тех, кто владеет продуктами Blackview.

Со своей стороны, компания обещает и дальше развиваться, совершенствовать свои продукты и предлагать актуальные технологии. Так, в планах выход первого в мире защищенного смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.

А чтобы новинка соответствовала ожиданиям пользователям, компания предлагает заполнить анкету, в которой поведать о том, каким должен быть идеальный защищенный 5G-смартфон на ваш взгляд.

Гид по скидкам и акциям Blackview