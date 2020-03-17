Дезинфицируй смартфон правильно и скидки от Blackview в честь 10-летия AliExpress

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Компания Blackview подхватила челлендж «защити себя от коронавируса — дезинфицируй смартфон». Производитель решил наглядно показать своим пользователям, как правильно обрабатывать мобильные устройства.

Для этого был выпущен ролик, где продемонстрировали процесс дезинфекции, а заодно и вновь напомнили о повышенном уровне защиты неубиваемых устройств компании, которым влага не страшна.

Вот уже 7 лет Blackview трудится на поприще создания защищенных устройств, многие из которых сертифицированы по классу IP68/IP69K и соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G. В рамках празднования 10-летия со дня открытия онлайн-площадки электронной коммерции AliExpress, компания намерена устроить распродажу, позволяющую прикупить модели Blackview со скидкой до 49%.

Сама акция пройдет с 27 по 31 марта, но уже сейчас вы можете изучить каталог товаров, на которые будут действовать скидки. При желании что-то приобрести, выбранный товар можно отправить в корзину.

Среди устройств, ценники на которые будут снижены. значатся BV9900 Pro и BV9900, BV9800 Pro и BV9800, BV9600 Pro и BV9600, BV9500 Plus, BV9100 и прочие. Кроме того, в рамках распродажи будет происходить раздача скидочных купонов, и есть шанс получить в подарок MYSTERY BOX.

Распродажа Blackview на AliExpress