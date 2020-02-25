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Дизайн Xiaomi Black Shark 3 на промо-видео и очередной рекорд в AnTuTu

25.02.2020 1157 2

Уже совсем скоро состоится премьера Black Shark 3, который станет одним из первых игровых смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. В преддверии анонса производитель проводит промо-кампанию, привлекая внимание к новинке. Он выложил в сеть ролик с флагманом в главной роли, а также скриншот с результатами его теста в бенчмарке AnTuTu.

 

Дизайн Xiaomi Black Shark 3 на промо-видео и очередной рекорд в AnTuTu – фото 1


Начнем с того, что в синтетическом тесте Black Shark 3 набрал 620 952 балла и это абсолютный рекорд на данный момент. В плане производительности новинка будет обходить все существующие Android-флагманы, включая анонсированный сегодня iQOO 3. Но стоит дождаться официальных результатов AnTuTu, которые позволят точно оценить потенциал новинки.

 

Дизайн Xiaomi Black Shark 3 на промо-видео и очередной рекорд в AnTuTu – фото 2


Ролик компании призван показать все преимущества дисплея Black Shark 3, чья частота обновления составит 90 Гц, и частоту дискретизации увеличили до 270 Гц. Обещана задержка отклика касанием одним пальцем 24 мс, а несколькими — 28 мс. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортный игровой режим.

 

Дизайн Xiaomi Black Shark 3 на промо-видео и очередной рекорд в AnTuTu – фото 3


Видео также позволило увидеть, что своим «лицом» Black Shark 3 во многом будет схож с предшественником, разве что отступы на торцах стали меньше. Новинка получит два фронтальных стереодинамика и 3,5 мм разъем для наушников.

 



Источник: gizchina.com



Xiaomi Black Shark 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Михаил Кирпика
Боже есть Asus Rog Fone, кому нужна эта китайская подделка.
26.02.2020 01:16
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Amir Mag
нуууу, хочу 120 герц и квад хд
26.02.2020 00:39
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Дизайн Xiaomi Black Shark 3 на промо-видео и очередной рекорд в AnTuTu