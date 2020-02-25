Дизайн Xiaomi Black Shark 3 на промо-видео и очередной рекорд в AnTuTu

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Уже совсем скоро состоится премьера Black Shark 3, который станет одним из первых игровых смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. В преддверии анонса производитель проводит промо-кампанию, привлекая внимание к новинке. Он выложил в сеть ролик с флагманом в главной роли, а также скриншот с результатами его теста в бенчмарке AnTuTu.









Начнем с того, что в синтетическом тесте Black Shark 3 набрал 620 952 балла и это абсолютный рекорд на данный момент. В плане производительности новинка будет обходить все существующие Android-флагманы, включая анонсированный сегодня iQOO 3. Но стоит дождаться официальных результатов AnTuTu, которые позволят точно оценить потенциал новинки.









Ролик компании призван показать все преимущества дисплея Black Shark 3, чья частота обновления составит 90 Гц, и частоту дискретизации увеличили до 270 Гц. Обещана задержка отклика касанием одним пальцем 24 мс, а несколькими — 28 мс. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортный игровой режим.









Видео также позволило увидеть, что своим «лицом» Black Shark 3 во многом будет схож с предшественником, разве что отступы на торцах стали меньше. Новинка получит два фронтальных стереодинамика и 3,5 мм разъем для наушников.









Источник: gizchina.com







