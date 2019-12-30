Для Huawei Mate 40 Pro уже создан чехол

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В сентябре нынешнего года Huawei представила новую флагманскую линейку Mate 30. Популярности устройств на глобальном рынке помешали санкции США, из-за которых они лишились Google-сервисов. Тем не менее, смартфоны неплохо продаются и за три месяца компании удалось реализовать 12 млн устройств семейства Huawei Mate 30.





Но устремления компании уже связаны с линейкой Huawei Mate 40, которая будет представлена осенью следующего года. Несмотря на то, что до анонса еще очень много времени, первые подробности о будущих флагманах начинают появляться в сети.





Так, один из инсайдеров опубликовал чехол, который якобы предназначен для Huawei Mate 40 Pro. Выглядит аксессуар странно и необычно. Судя по нему, гонка за количеством датчиков продолжится и со временем тыльная панель рискует быть усыпанной объективами.





Источник указывает на то, что основная камера Huawei Mate 40 Pro получит шесть модулей. В качестве главного будет выступать новый сенсор Sony IMX700 разрешением 60 Мп, а помогать ему станет телеобъектив, широкоугольный модуль, ToF-датчик и перископический сенсор для 10-кратного зума. Обещана также двухцветная светодиодная вспышка и лазерный автофокус.





Это только первые и очень ранние слухи о смартфоне. Их точно не стоит полностью принимать на веру.







