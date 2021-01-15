Экономия на аксессуарах продолжится. С серии Galaxy S21 у Samsung все только начинается

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Samsung продолжит практику не класть в коробку адаптеры питания

В сердцах поклонников Samsung болью отозвалось то, что в комплекте с Galaxy S21 нет зарядного адаптера, вслед за Apple и Xiaomi южнокорейский гигант убрал этот аксессуар. Шаг не популярный, спорный и явно не будет одобрен многими. Но, похоже, маховик урезанного комплекта поставки смартфонов запущен. Не исключено, что постепенно то, что является прецедентом станет нормой.

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Отвечая на вопрос об исключении зарядки и наушников из комплекта поставки, Samsung заявила, что они выяснили, что все больше пользователей стали повторно использовать уже имеющиеся аксессуары. Продиктовано это заботой о природе или банально тем, что остаются зарядки от других устройств, достоверной информации нет. И решение об урезанном комплекте поставки стало «жестом доброй воли», чтобы «поддержать сообщество».

Самое, пожалуй, разочаровывающее, что Samsung и дальше будет исповедовать политику отказа от адаптера питания в коробке со смартфонами. Делать это она будет «постепенно». Нет никакой конкретики, что касается темпов распространения моды неполного комплекта поставки и какие смартфоны станут приверженцами нового веяния.

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Источник: theverge