Ещё в трёх приложениях Google появился ночной режим. Как включить?

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Слухи о выходе долгожданного обновления с тёмной темой для нескольких популярных приложений Google ходят уже несколько недель, но, до недавнего времени, уже ставшая стандартной﻿ почти везде фишка продолжала отсутствовать на смартфонах пользователей Android. Сегодня ситуация наконец-то изменилась.

Как включить?

Тёмная тема теперь доступна для каждого, кто установит последнюю версию Google Docs, Sheets или Slides —﻿﻿ ﻿обновились все три программы. Если вы уже перевели смартфон в ночной режим, приложения подстроятся автоматически.

Однако способ переключить тему вручную также предусмотрен. Достаточно просто перейти в меню, после нажать на «настройк﻿и»﻿﻿﻿, там выбрать пункт «тема﻿»﻿﻿﻿ и после просто изменить её.

Ночной режим полезен при низком уровне освещения, когда яркий белый цвет серьёзно напрягает глаза. Это также оптимизирует расход батареи для пользователей AMOLED-экранов. Возможность переключать тему на ночную уже достаточно давно появилась в Android, но Google продолжает добавлять её в свои приложения до сих пор.

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Источник: PhoneArena