Ещё в трёх приложениях Google появился ночной режим. Как включить?
Слухи о выходе долгожданного обновления с тёмной темой для нескольких популярных приложений Google ходят уже несколько недель, но, до недавнего времени, уже ставшая стандартной почти везде фишка продолжала отсутствовать на смартфонах пользователей Android. Сегодня ситуация наконец-то изменилась.
Как включить?
Тёмная тема теперь доступна для каждого, кто установит последнюю версию Google Docs, Sheets или Slides — обновились все три программы. Если вы уже перевели смартфон в ночной режим, приложения подстроятся автоматически.
Однако способ переключить тему вручную также предусмотрен. Достаточно просто перейти в меню, после нажать на «настройки», там выбрать пункт «тема» и после просто изменить её.
Ночной режим полезен при низком уровне освещения, когда яркий белый цвет серьёзно напрягает глаза. Это также оптимизирует расход батареи для пользователей AMOLED-экранов. Возможность переключать тему на ночную уже достаточно давно появилась в Android, но Google продолжает добавлять её в свои приложения до сих пор.
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Источник: PhoneArena
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