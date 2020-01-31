Евросоюз определился: Apple придется отказаться от Lightning

990

С недавних пор разъем USB Type-C стал использоваться повсеместно. Но Apple упорно держится за свой проприетарный порт Lightning. Но концерн из Купертино хотят заставить пересмотреть свою позицию. Евросоюз всерьез намерен унифицировать разъем для всех устройств, которые будут продаваться на территории ЕС.









Вчера законодатели Европарламента большинством голосов проголосовали за выработку правил, условиями которых будет предусмотрено введение единого разъема для зарядки для всех производителей мобильных устройств в Европе. Поддержали это решение 582 парламентариев и только 40 высказались против.









В резолюции Европарламента предписано Европейской комиссии разработать правила, которые избавят пользователей Европы от необходимости приобретать зарядные устройства с каждым новым гаджетом. Такой документ должен быть принят до июля.





Среди причин такого шага, парламентарии также указали рост количество электронных отходов. По их мнению, стандартизация разъема для зарядки в итоге должна привести к их уменьшению.





Такое решение Европарламента больнее всех ударит по Apple и является невыгодным для нее. Ранее концерн из Купертино неоднократно выступал против унификации разъема на территории Европы, объясняя это тем, что такой шаг спровоцирует увеличение отходов, ведь большое количество аксессуаров, совместимых с Lightning, станут просто бесполезными.





Делали акцент они и на том, что такой подход не принесет пользы самим пользователям и их насильно лишают права выбора. Но ее доводы не стали весомыми для европарламентариев, решение о введении единого стандарта разъема для зарядки принято.





Источник: reuters.com