Facebook начал разработку своего конкурента Android

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Похоже, Facebook решил освободиться от зависимости от Google, и начал разработку своей собственной операционной системы.

Такое решение означает, что в будущем продукция от Facebook, например, Oculus и Portal, может работать под управлением операционной системы компании, говорится в сообщении со ссылкой на руководителя Facebook Фикуса Киркпатрика.

Согласно сообщению, операционная система от Facebook, название которой остается неизвестным, будет создана с нуля. Проектом будет руководить Марк Луковский, бывший инженер Microsoft, соавтор операционной системы Windows NT.

К сожалению, Facebook не указал даже примерные сроки выхода новой операционной системы или какие продукты будут использовать ее первыми. Это не первый раз, когда Facebook рассматривает вопрос о разработке своей собственной ОС. Однажды американская компания разработала прототипы пользовательской ОС для системы Умного дома, но, в конце концов, решила разрабатывать продукты под управлением Android.

Эндрю Босворт, глава отдела Facebook по разработке дополненной и виртуальной реальности, рассказал в интервью: «Мы не думаем, что можем доверять рынку или конкурентам. Поэтому мы сделаем все сами».

Похоже, что текущая версия операционной системы, над которой работает Facebook, является частью более масштабных усилий компании, направленных на то, чтобы сделать себя самодостаточной и снизить зависимость от других компаний.

Разработка нового программного обеспечения будет проходить в новом кампусе Facebook площадью 70 000 м2, строящемся в Берлингейме, Калифорния, где компания также разрабатывает другие продукты, в том числе новые очки дополненной реальности.

Источник: androidcentral.com

