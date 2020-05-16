Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram!

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Судя по всему, Facebook все не терпится потроллить другие социальные сети за их безмерную любовь к GIF-файлам. Как же еще объяснить решение компании купить самый крупный сервис обмена «гифками» GIPHY? Либо же здесь поучаствовало желание Марка Цукерберга быть впереди планеты всей, и наводнить анимированными изображениями Instagram. Точной причины не узнает никто. Главное, что издание Axios оценило сделку в 400 миллионов долларов.





Сразу после покупки нового сервиса Facebook опубликовал планы на ближайшее будущее в своем блоге. Facebook уже использовал возможности GIPHY в WhatsApp, Messenger, Instagram и, собственно, Facebook, и на этом компания не думает останавливаться. Соцсеть планирует активнее интегрировать сервис в Instagram и другие свои приложения. В посте сказано: «Объединяя Instagram и GIPHY, мы можем сделать поиск необходимых GIF-файлов и стикеров для пользователей проще». Компания также сообщила, что GIPHY будет продолжать работу над своей библиотекой файлов.





Facebook подсчитал, что 50% трафика GIPHY уже проходит через приложения и сервисы соцсети. Из этого половина приходится на Instagram, что дает понять, что это очень даже логичный шаг.

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Существует множество других сервисов, которые полагаются на работу GIPHY для использования анимированных изображений. Facebook дал понять, что эти сервисы будут продолжать иметь доступ к исходному коду GIPHY. Более того, крупнейшая соцсеть призвала инвестировать в технологии и работу GIPHY, что позволяет говорить о том, что компания планирует продолжать работу с такими сервисами, как Twitter, Pinterest, Reddit и другими.﻿





Источник: Mashable