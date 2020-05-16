Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram!
Судя по всему, Facebook все не терпится потроллить другие социальные сети за их безмерную любовь к GIF-файлам. Как же еще объяснить решение компании купить самый крупный сервис обмена «гифками» GIPHY? Либо же здесь поучаствовало желание Марка Цукерберга быть впереди планеты всей, и наводнить анимированными изображениями Instagram. Точной причины не узнает никто. Главное, что издание Axios оценило сделку в 400 миллионов долларов.
Сразу после покупки нового сервиса Facebook опубликовал планы на ближайшее будущее в своем блоге. Facebook уже использовал возможности GIPHY в WhatsApp, Messenger, Instagram и, собственно, Facebook, и на этом компания не думает останавливаться. Соцсеть планирует активнее интегрировать сервис в Instagram и другие свои приложения. В посте сказано: «Объединяя Instagram и GIPHY, мы можем сделать поиск необходимых GIF-файлов и стикеров для пользователей проще». Компания также сообщила, что GIPHY будет продолжать работу над своей библиотекой файлов.
Facebook подсчитал, что 50% трафика GIPHY уже проходит через приложения и сервисы соцсети. Из этого половина приходится на Instagram, что дает понять, что это очень даже логичный шаг.
Существует множество других сервисов, которые полагаются на работу GIPHY для использования анимированных изображений. Facebook дал понять, что эти сервисы будут продолжать иметь доступ к исходному коду GIPHY. Более того, крупнейшая соцсеть призвала инвестировать в технологии и работу GIPHY, что позволяет говорить о том, что компания планирует продолжать работу с такими сервисами, как Twitter, Pinterest, Reddit и другими.
Источник: Mashable
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