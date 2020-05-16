Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram!

Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram!

16.05.2020 555 0

Судя по всему, Facebook все не терпится потроллить другие социальные сети за их безмерную любовь к GIF-файлам. Как же еще объяснить решение компании купить самый крупный сервис обмена «гифками» GIPHY? Либо же здесь поучаствовало желание Марка Цукерберга быть впереди планеты всей, и наводнить анимированными изображениями Instagram. Точной причины не узнает никто. Главное, что издание Axios оценило сделку в 400 миллионов долларов.

 

Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram! – фото 1

 

Сразу после покупки нового сервиса Facebook опубликовал планы на ближайшее будущее в своем блоге. Facebook уже использовал возможности GIPHY в WhatsApp, Messenger, Instagram и, собственно, Facebook, и на этом компания не думает останавливаться. Соцсеть планирует активнее интегрировать сервис в Instagram и другие свои приложения. В посте сказано: «Объединяя Instagram и GIPHY, мы можем сделать поиск необходимых GIF-файлов и стикеров для пользователей проще».  Компания также сообщила, что GIPHY будет продолжать работу над своей библиотекой файлов.

 

Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram! – фото 2

 

Facebook подсчитал, что 50% трафика GIPHY уже проходит через приложения и сервисы соцсети. Из этого половина приходится на Instagram, что дает понять, что это очень даже логичный шаг.

﻿

Существует множество других сервисов, которые полагаются на работу GIPHY для использования анимированных изображений. Facebook дал понять, что эти сервисы будут продолжать иметь доступ к исходному коду GIPHY. Более того, крупнейшая соцсеть призвала инвестировать в технологии и работу GIPHY, что позволяет говорить о том, что компания планирует продолжать работу с такими сервисами, как Twitter, Pinterest, Reddit и другими.﻿

 

Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram! – фото 3

 

Источник: Mashable

Facebook GIPHY
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 16.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram!