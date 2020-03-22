Фанаты требуют от Samsung отказаться от выпуска смартфонов с Exynos

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Производство чипов является важным бизнесом для Samsung и ее однокристальные системы можно встретить в устройствах из всех ценовых сегментов. Периодически компания пыталась достойно конкурировать с Qualcomm и выпускала неплохие флагманские процессоры. Но, как правило, чипам Exynos всегда чего-то не хватает, и они прочно держат репутацию «вечно догоняющих».

Флагманские смартфоны Samsung продаются в двух версиях для разных рынков. Одна работает на чипе от Qualcomm, а друга — на родном Exynos. В случае с Galaxy S20 одной вариации достался Exynos 990, другой — Snapdragon 865. Еще до выхода новинок инсайдеры предсказывали, что новый флагманский процессор Samsung серьезно уступает по своим возможностям визави от американского чипмейкера.

Первые результаты подтвердили эти прогнозы и отнюдь не обрадовали тех фанатов компании, которым предложили прикупить Galaxy S20 только с SoC Exynos. Но в этот раз они не стали мириться с таким положением дел и решили действовать.

На платформе Change.org проходит сбор подписей под петицией с призывом к Samsung отказаться от фирменных чипов. Само обращение сделано в категоричной и жесткой форме: «Хватит впаривать нам низкопробные смартфоны с Exynos».

В описании петиции сказано, что смартфоны на Exynos работают медленнее, предлагают худшую автономность, не лучшие датчики изображения и обработку снимков, а также быстрее нагреваются и подвержены троттлингу. В течение многих лет компания уверяет, что сможет создать конкурентные чипы, но разрыв в производительности только увеличивается и не в пользу Exynos. «Настало время, когда мы потребители, вправе выбирать, на что мы тратим наши заработанные деньги», — сказано в петиции.

На момент написания статьи под петицией подписались более 11 000 человек. Если вы хотите поддержать инициативу и хотите попытаться достучаться до Samsung, то вы можете присоединиться к ней по этой ссылке.

Источник: change

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