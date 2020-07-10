Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro+ основательно опустошит кошельки фанов

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В сети уже мелькали слухи, что в линейке Xiaomi Mi 10 появится еще один более навороченный флагман. Одни говорили о нем как об аппарате с кодовым именем Xiaomi Venti, другие — Super Large Cup. Есть предположение, что на рынок он выйдет как Xiaomi Mi 10 Pro+ и будет максимально «нашпигован» технологиями.

Цена будет совсем не сладкой

То, что работы над новым уберфлагманом линейки Xiaomi Mi 10 идут, подтвердил директор по продуктам компании Ван Тенг Томас. Более того, он сообщил, что поклонникам компании стоит приготовить свои кошельки для покупки новинки, правда дешевой она не будет. Прямо он не сказал, но очень похоже, что он намекает на то, что это будет смартфон, который захотят многие. Правда, потратиться на его покупку придется изрядно. И имя нового смартфона он не подтвердил, ни опроверг.

Напомним, что за пределами Китая за Xiaomi Mi 10 Pro с 8/256 Гб просят $1097. Не сложно догадаться, что за Plus-версию запросят еще минимум на $100 больше. Несмотря на возможное техническое

превосходство, отдавать такие деньги за флагман Xiaomi — на грани безрассудства и многим будет сложно понять логику компании. Вот и дожили мы до тех времен, когда Xiaomi начинает продавать свои продукты задорого. А фраза «топ за свои деньги» в отношении некогда «народных» устройств звучит как насмешка.

Топовые характеристики

Судя по слухам, Xiaomi Mi 10 Pro+ будет впечатлять чипом Snapdragon 865/865+. 120-герцовым дисплеем, 12-кратным оптическим зумом в камере и быстрой 65-ваттной зарядкой. Не стоит списывать со счетов и возможность реализации зарядки мощностью 100 Вт. Ранее компания уже подтвердила, что работает над такой зарядкой, а инсайдеры уверяют, что мы увидим уже в этом году смартфон с ее поддержкой.

Источники: notebookcheck, gizchina

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