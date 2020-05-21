Galaxy Note 20 будет представлен только онлайн. Это первый случай в истории компании

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Последние несколько лет компания Samsung презентует свои флагманские устройства на специальном мероприятии Unpacked два раза в год в Нью-Йорке - сначала в феврале для линейки Galaxy S, а потом в августе для серии Galaxy Note.

В этом году бренд по плану показал новый Galaxy S20 в конце зимы, а вот Unpacked в августе уже не будет, очевидно из-за мировой эпидемии. Долгое время в сети появлялись различные догадки о том, как именно техногигант откроет миру свои новинки, и сейчас Samsung наконец-то поставила точку в этой продолжительной дискуссии, приняв окончательное решение касательно презентации Note 20.

Сообщения о возможном переносе ивента в онлайн появлялись ещё перед первой презентацией бренда, и сейчас стало окончательно ясно, что классический формат проведения мероприятия Samsung в корне расходится с общепринятыми принципами социального дистанцирования.

Сегодня надёжный источник из Кореи с полной уверенностью сообщил, что Galaxy Note 20 будет показан исключительно в онлайн-формате. Стоит отметить, что это не будет новым опытом для компании, ведь она регулярно рассказывает о появлении новых планшетов, смартфонов среднего класса и даже носимых устройств с помощью простого пресс-релиза.

Пока что Samsung не дала никаких комментариев по этому поводу, но мы ожидаем, что официально о переходе в новый формат будет объявлено незадолго до самого мероприятия.

Источник: sammobile