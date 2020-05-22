Google Pixel 4a и Google Pixel 5 задерживаются

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В сети появилась информация, что тем, кто всерьез подумывает о покупке относительно доступного Google Pixel 4a, придется запастись терпением. Изначально предполагалось, что новинка появится в продаже уже 22 мая, но ее анонс до сегодняшнего дня так и не состоялся.

Затем появилось предположение, что Google Pixel 4a дебютирует в один день с анонсом Android 11 — 3 июня. Теперь же пришло сообщение, что релиз смартфона пройдет 13 июля, но до прилавков магазинов он доберется с опозданием. Так, в черном цвете новинку можно будет приобрести с 6 августа, а в синей расцветке гаджет задержится еще дольше — до 1 октября.

Среди причин столь долго запуска в продажу Pixel 4a, называют изменившиеся рыночные условия. Проблем в работе цепочки поставок нет. Что подразумевается под «рыночными условиями», не очень понятно.

Высказываются также предположения, что Google отложит запуск Pixel 5. Насколько новинка задержится, не сообщается. Напомним, что традиционное время выхода Pixel-фонов нового поколения — октябрь.

Многочисленные слухи указывают на то, что в Pixel 5 могли отказаться от установки чипа Snapdragon 865, предпочтя вариант подешевле — Snapdragon 765G. Хотя не исключено, что в итоге здесь предложат Snapdragon 768. Смартфон должен получить OLED‑панель и лишится функции Motion Sense.

Источник: xda-developers