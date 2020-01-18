Характеристики Huawei XS раскрыты новым сертификатом на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР

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В прошлом году компания Huawei представила свой первый складной смартфон, названный Huawei Mate X. С запуском Mate X, производитель смартфонов стал одним из немногих брендов, выпустивших смартфоны нового поколения.

Сейчас компания работает над вторым поколением складного устройства - Huawei Mate XS. Китайский бренд представит аппарат в следующем месяце на своем родном рынке.

В преддверии официальной презентации смартфон попал в список патентов MIIT (Министерство промышленности и информатизации КНР). Согласно списку, устройство поставляется под серийным номером TAH-AN00m и уже получило сертификаты сети. Из списка также видно, что смартфон будет поддерживать режим NSA/SA. На данный момент MIIT еще не обнародовал фотографии сертификата.

Касаемо характеристик, известно, что Huawei Mate XS будет использовать экран производства Samsung и гораздо более прочный механизм для сгибания и разгибания. «Сердцем» смартфона будет являться чипсет Kirin 990 с поддержкой 5G. На данный момент нет информации о конфигурации памяти продукта. Напомним, этот процессор изготавливается по 7-нм процессу. Он включает в себя интеграцию сетей 5G, что делает его способным к 5G подключению.

Так как устройство уже попало в список MIIT, в ближайшие дни мы точно можем ждать больше информации. Официальная презентация устройства состоится в следующем месяце на конференции MWC 2020. Ожидается, что конференция начнется 24 февраля.

Источник: news.mydrivers.com