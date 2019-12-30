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Huawei и Honor начнут устанавливать дисплеи Visionox в своих смартфонах

30.12.2019 541 0

Visionox одна из китайских компаний, которая специализируется на производстве дисплеев для мобильных устройств. Так, именно ее гибкая матрица установлена в концептуальном Xiaomi Mi Mix Alpha, а также ее дисплей взят на вооружение Xiaomi Mi Note 10.

 

Huawei и Honor начнут устанавливать дисплеи Visionox в своих смартфонах – фото 1


Теперь компания начнет поставлять свои панели для компании Huawei и ее «дочки» Honor. Осведомленные источники сообщили о том, что Visionox получила контракт на поставку дисплеев для Huawei, а первый смартфон с экраном от этой компании выпустит суббренд Honor.

 

Huawei и Honor начнут устанавливать дисплеи Visionox в своих смартфонах


Первые образцы дисплеев Huawei получит в феврале следующего года, а массовые их поставки должны стартовать с марта. На данный момент производственные мощности Visionox недостаточны, чтобы удовлетворить существующий спрос на панели, в следующем году она поставит от 5-10 млн дисплеев для нужд Huawei.


История становления Visionox началась в 2001 году и за последние пару лет компания достигла ощутимого прогресса в производстве дисплеев для смартфонов. Она активно трудится на ниве создания OLED‑панелей, а также матриц с гибкой конструкцией. Так, в прошлом месяце она показала гибкий экран, который способен скручиваться в рулон.


Источник: gizchina.com

Huawei Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.12.2019

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Huawei и Honor начнут устанавливать дисплеи Visionox в своих смартфонах