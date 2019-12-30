Huawei и Honor начнут устанавливать дисплеи Visionox в своих смартфонах

541

Visionox одна из китайских компаний, которая специализируется на производстве дисплеев для мобильных устройств. Так, именно ее гибкая матрица установлена в концептуальном Xiaomi Mi Mix Alpha, а также ее дисплей взят на вооружение Xiaomi Mi Note 10.





Теперь компания начнет поставлять свои панели для компании Huawei и ее «дочки» Honor. Осведомленные источники сообщили о том, что Visionox получила контракт на поставку дисплеев для Huawei, а первый смартфон с экраном от этой компании выпустит суббренд Honor.





Первые образцы дисплеев Huawei получит в феврале следующего года, а массовые их поставки должны стартовать с марта. На данный момент производственные мощности Visionox недостаточны, чтобы удовлетворить существующий спрос на панели, в следующем году она поставит от 5-10 млн дисплеев для нужд Huawei.





История становления Visionox началась в 2001 году и за последние пару лет компания достигла ощутимого прогресса в производстве дисплеев для смартфонов. Она активно трудится на ниве создания OLED‑панелей, а также матриц с гибкой конструкцией. Так, в прошлом месяце она показала гибкий экран, который способен скручиваться в рулон.





Источник: gizchina.com