Huawei может продать не менее 100 млн 5G-смартфонов в 2020 году

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Аналитики строят прогнозы, что в следующем году общий объем рынка 5G-технологий составит $2,7 трлн. Речь идет не только об аппаратных решениях, но и о программных продуктах, а также затратах на развертывание инфраструктуры. Все больше компаний вовлекаются в продвижение 5G и Huawei стоит в авангарде.





Компания не только производит и поставляет сетевое оборудование, в ее приоритетах и создание 5G-смартфонов. Генеральный директор японской компании Taiyo Yuden, которая специализируется на выпуске интеллектуальных конденсаторов, выступил с прогнозом, что в 2020 году Huawei под силу продать не менее 100 миллионов смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения только в Китае.









Сбудется ли это предсказание, узнаем не ранее чем через год. В любом случае — 100 млн единиц звучит амбициозно и оптимистично. Не стоит забывать, что и другие ведущие вендоры сделают все, чтобы побороться за новую нишу.





Тем не менее, немало тех, кто считает, что именно Huawei станет лидером в области 5G-смартфонов, а за ней будет следовать Samsung. Что касается Apple, то она также готовится выпустить свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения осенью следующего года. А в целом мировой рынок 5G-смартфонов в 2020 году может составить не менее 160 млн трубок.





Источник: ithome.com







