Huawei: нас ждет непростой 2020 год и пройдет сокращение сотрудников

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После того, как Huawei попала под пресс санкций США, самый главный вопрос, которым задавались аналитики и обычные пользователи, как компания справится с проблемами. На практике по итогам нынешнего года она чувствует себя уверенно, наращивая продажи смартфонов и собственную прибыль.

Так, за 2019 год Huawei поставила на рынок 240 млн смартфонов, и ее выручка составила $120 млрд и это на 18% больше чем в прошлом году. Намерена компания решить и проблему отсутствия GMS-пакета от Google посредством запуска альтернативной экосистемы HMS. С учетом инвестиций, упорства и той скорости, с которой развивается HMS, можно говорить о том, что компании под силу будет создать свой аналог GMS в достаточно короткий срок.

У самой Huawei нет головокружения от успехов, и она трезво оценивает ситуацию. Так, один из топ-менеджеров компании Эрик Сюй признает, что развитие Huawei во второй половине 2019 года затормозилось. Они намерены и дальше противостоять давлению США, но следующий год будет сложным для них, предстоит выжить. Именно выжить станет приоритетной задачей для компании в 2020 году.

В числе того, что поможет компании справиться с трудностями, Эрик Сюй назвал создание экосистемы HMS, которая должна заработать в следующем году. Поставлена цель предложить пользователям эффективные и полезные приложения. Huawei не хочет, чтобы жизнь без Google-сервисов стало компромиссом, согласятся на который далеко не все. Нужна качественная альтернатива сервисам и приложениям на Android.

Помимо создания аппаратных и программных продуктов, Huawei намерена провести реорганизацию и оптимизировать штат сотрудников. Так, Эрик Сюй указывает на то, что в 2020 году стены компании должны покинуть 10% менеджеров. Предвидится также объединение или сокращение ряда подразделений.

Источники: phonearena, gizmochina, ithome

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