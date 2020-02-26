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Эксклюзив: Huawei Pay придет в Украину и Россию уже в этом году

26.02.2020 966 1

После того как Huawei попала в санкционный список США, одним из главных вопросов стал тот, какими теперь будут новые устройства и как компания справится с тем, что ее смартфоны лишились Google-сервисов. Пользователи за пределами Китая ориентированы на то, чтобы получать мобильник на базе Android со всеми сервисами Google, а их отсутствие воспринимается как существенный недочет.

 

Эксклюзив: Huawei Pay придет в Украину и Россию уже в этом году – фото 1


Стоит понимать, что отсутствие Google-сервисов — это не только невозможность работать с Play Market, приложениями и сервисами от Google, но и с различными API, которые позволяют работать с прочими программами, включая геоданные и мобильные платежи. Google Pay — один из ключевых компонентов, который неожиданно стал недоступен для пользователей.

 

Эксклюзив: Huawei Pay придет в Украину и Россию уже в этом году – фото 2


На данном этапе Huawei активно работает над новой экосистемой, неотъемлемой частью которой должны стать сервисы HMS, способные заменить аналогичные службы Google. Это не только самостоятельный магазин приложений App Gallery, но и навигация, push-уведомления и мобильные платежи. Так, пользователям предлагается осуществлять бесконтактные платежи посредством Huawei Pay.


На данный момент этот сервис не работает на территории России и Украины, но компания работает над тем, чтобы завести свой платежный сервис в эти страны. Эксклюзивно для ресурса Andro news один из сотрудников компании Huawei заявил, что уже в этом году Huawei Pay придет в Россию и Украину. Если так и случится, то пользователи новых смартфонов Huawei без Google-сервисов смогут осуществлять электронные платежи.

Huawei Pay
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Ореховый Сифака
Неожиданно… Крали, крали и вдруг - неожиданно!
26.02.2020 17:47
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Эксклюзив: Huawei Pay придет в Украину и Россию уже в этом году