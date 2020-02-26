Эксклюзив: Huawei Pay придет в Украину и Россию уже в этом году

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После того как Huawei попала в санкционный список США, одним из главных вопросов стал тот, какими теперь будут новые устройства и как компания справится с тем, что ее смартфоны лишились Google-сервисов. Пользователи за пределами Китая ориентированы на то, чтобы получать мобильник на базе Android со всеми сервисами Google, а их отсутствие воспринимается как существенный недочет.









Стоит понимать, что отсутствие Google-сервисов — это не только невозможность работать с Play Market, приложениями и сервисами от Google, но и с различными API, которые позволяют работать с прочими программами, включая геоданные и мобильные платежи. Google Pay — один из ключевых компонентов, который неожиданно стал недоступен для пользователей.









На данном этапе Huawei активно работает над новой экосистемой, неотъемлемой частью которой должны стать сервисы HMS, способные заменить аналогичные службы Google. Это не только самостоятельный магазин приложений App Gallery, но и навигация, push-уведомления и мобильные платежи. Так, пользователям предлагается осуществлять бесконтактные платежи посредством Huawei Pay.





На данный момент этот сервис не работает на территории России и Украины, но компания работает над тем, чтобы завести свой платежный сервис в эти страны. Эксклюзивно для ресурса Andro news один из сотрудников компании Huawei заявил, что уже в этом году Huawei Pay придет в Россию и Украину. Если так и случится, то пользователи новых смартфонов Huawei без Google-сервисов смогут осуществлять электронные платежи.