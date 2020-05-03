Идеальный сценарий: сколько будет стоить iPhone 12

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Низкие цены — это не про iPhone. Ценовая политика Apple не отличается снисходительностью к кошелькам пользователей. Но, возможно, в случае с iPhone 12 компания откажется от практики взвинчивания цен и будет просить за новинки столько же, сколько стоили и предшественники.

Известный инсайдер Джон Проссер, последним «достижением» которого стало точное предсказание даты премьеры iPhone SE второго поколения, поделился информацией о будущих айфонах. Всего нам обещают в этом году четыре смартфона в рамках серии iPhone 12 и все они получат OLED-панели.

Центральная модель линейки предложит дисплей диагональю 5,4 дюйма, сдвоенную камеру и оценят ее в $649. Похоже, что это будет преемник iPhone 11, который будет стоить даже ниже предшественника. Напомним, что за iPhone 11 сейчас просят $699.

Другая версия iPhone 12 будет щеголять 6,1-дюймовым экраном и запросят за нее $749. Выпуск двух устройств с одинаковыми именами кажется не логичным шагом. Скорее всего, одна из версий получит поддержку 5G, о чем будет прямо указано в названии: iPhone 12 5G.

Увидит свет и iPhone 12 Pro с тройной основной камерой с лидаром, экраном диагональю 6,1 дюйма, модемом 5G и стоить он должен $999. Столько же Apple просила и за iPhone 11 Pro. Замкнет череду новинок огромный 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Он также должен предложить поддержку 5G, три датчика в основной камере и LIDAR. Ценник на эту модель может составить $1099. И это тот же ценник, что установили на iPhone 11 Pro Max.

Если эти предсказания сбудутся, то Apple отказалась от повышения цен на новые айфоны. В этой ситуации в проигрыше, прежде всего, окажется Samsung с ее дорогими флагманами Galaxy S20.

Источник: twitter