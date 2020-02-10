Индийские розничные продавцы намерены бойкотировать продажи смартфонов Samsung
Мы не раз слышали, что смартфоны Samsung популярны в Индии и это позволяет ей быть вторым по величине поставщиком мобильников в этой стране после Xiaomi. Продает свои устройства компания посредством электронной коммерции и через розничные точки. Неожиданно владельцы розничных магазинов в Индии решили бойкотировать продукцию Samsung и свернуть ее продажи в период с 11 по 13 февраля.
Такой метод протеста розничные торговцы решили применить с целью получить дополнительные преференции и добиться паритета цен на мобильные устройства в розничных точках продажи и онлайн-магазинах. По их мнению, из-за политики Samsung платформы электронной коммерции оказались в более выигрышном положении, чем они.
Проблема заключается в том, что наличие эксклюзивных сделок на определенные модели устройств между Samsung и платформами электронной коммерции, а также различные скидки и кэшбэк приводят к тому, что цены в интернет-магазинах ниже и ассортимент шире. Все это заставляет покупать мобильные устройства не в рознице, а через каналы электронной коммерции, тогда как ритейлеры несут убытки.
Сообщается, что в течение последних 5 лет индийские розничные продавцы неоднократно направляли в адрес Samsung письма с просьбой найти компромисс в этом вопросе. Но южнокорейский гигант никак не отреагировал на них поэтому было решено пойти на крайнюю меру — прекратить продажи смартфонов в течение 3-х дней.
Отмечается, что такие компании как Oppo, Realme и Vivo заверили розничных продавцов, что они будут одновременно запускать продажи своих устройств через различные каналы придерживаясь единой цены.
Угроза бойкота возымела свое действие и Samsung отменила кэшбэк при покупке смартфонов при помощи цифрового платежного сервиса Amazon Pay. Ранее пользователи, приобретая устройство южнокорейского гиганта, получали скидку 5% или $20 при оплате через Amazon Pay.
Источник: gizmochina.com
Мерцание экрана проявляется, как правило, при уровне подсветки в 50% и ниже, поэтому не рекомендую использовать такую яркость. Так как в OLED-экранах каждый пиксель светится отдельно, модуляция затрагивает весь экран. У кого-то наблюдаются головные боли, мигрень от ШИМ, слезятся глаза. Выход очень простой: повысить яркость экрана и при его использовании стараться, чтобы вокруг вас было достаточно света, чтобы его яркость в темноте не понижалась до минимума.
Некоторые производители вводят в свои аппараты DC Dimming, эта технология снижает мерцание экрана, но одновременно с этим полностью перевирает цвета на OLED-экране. В смартфонах от Samsung до 2020 года такой настройки точно не будет, так как ставка сделана на качество картинки, цветопередачи. Пожалуй, если у вас есть неприятие ШИМ, то вам стоит смотреть на любые смартфоны с IPS-матрицами, где этот эффект практически не проявляется. По статистике, ШИМ влияет на незначительную часть людей, это примерно 5% от общего числа пользователей смартфонов. Тем не менее, об этом стоит знать и беречь свое здоровье. Например, мой вам совет – смотреть видео на яркости не менее 50%, а лучше больше, тогда вы избежите ШИМ в большинстве случаев. Проблема, как по мне, сильно раздута, но действительно есть отдельные люди, что остро реагируют на ШИМ. Если вы пользовались смартфонами с AMOLED-экранами и не испытывали проблем, то вы к ним не относитесь. В противном случае вам не повезло и практически все флагманы не для вас, так как они выходят с OLED-экранами.
Не перепутали с Amazon Pay? ))