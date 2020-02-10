Индийские розничные продавцы намерены бойкотировать продажи смартфонов Samsung

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Мы не раз слышали, что смартфоны Samsung популярны в Индии и это позволяет ей быть вторым по величине поставщиком мобильников в этой стране после Xiaomi. Продает свои устройства компания посредством электронной коммерции и через розничные точки. Неожиданно владельцы розничных магазинов в Индии решили бойкотировать продукцию Samsung и свернуть ее продажи в период с 11 по 13 февраля.









Такой метод протеста розничные торговцы решили применить с целью получить дополнительные преференции и добиться паритета цен на мобильные устройства в розничных точках продажи и онлайн-магазинах. По их мнению, из-за политики Samsung платформы электронной коммерции оказались в более выигрышном положении, чем они.





Проблема заключается в том, что наличие эксклюзивных сделок на определенные модели устройств между Samsung и платформами электронной коммерции, а также различные скидки и кэшбэк приводят к тому, что цены в интернет-магазинах ниже и ассортимент шире. Все это заставляет покупать мобильные устройства не в рознице, а через каналы электронной коммерции, тогда как ритейлеры несут убытки.





Сообщается, что в течение последних 5 лет индийские розничные продавцы неоднократно направляли в адрес Samsung письма с просьбой найти компромисс в этом вопросе. Но южнокорейский гигант никак не отреагировал на них поэтому было решено пойти на крайнюю меру — прекратить продажи смартфонов в течение 3-х дней.





Отмечается, что такие компании как Oppo, Realme и Vivo заверили розничных продавцов, что они будут одновременно запускать продажи своих устройств через различные каналы придерживаясь единой цены.





Угроза бойкота возымела свое действие и Samsung отменила кэшбэк при покупке смартфонов при помощи цифрового платежного сервиса Amazon Pay. Ранее пользователи, приобретая устройство южнокорейского гиганта, получали скидку 5% или $20 при оплате через Amazon Pay.





Источник: gizmochina.com







