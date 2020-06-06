Instagram обяжет просить разрешения на использование изображений для других платформ

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К сожалению, использование Instagram для многих публичных страниц может сильно измениться. В заявлении компании Ars Technica представитель Instagram сказал, что соцсеть перестанет предоставлять полноценные авторские права людям, использующим функцию встраивания для посторонних сайтов.





«Политика нашей платформы требует, чтобы третьи стороны имели необходимые права от соответствующих правообладателей. Это включает в себя гарантию того, что они имеют лицензию на распространение контента <…>» - сказал представитель Facebook.

Говоря проще, если сайтам или организациям понадобится использовать даже свой собственный контент из Instagram, им придется запрашивать отдельную лицензию. В противном случае, Instagram может подать в суд по вопросу об авторских правах.





Заявление Instagram, скорее всего, будет играть ключевую роль в деле, которое сейчас активно развивается на территории США. В 2019 году Newsweek попросил физика и фотографа Эллиота МакГакена опубликовать фотографию озера в Долине Смерти. После того, как МакГакен отказался предоставить фотографию, Newsweek вставил ее без его разрешения, используя его профиль в Instagram. Ожидаемо МакГакен подал в суд на издание за нарушение авторских прав. Newsweekутверждал, что получил право на использование фотографии через Instagram.

Newsweek утверждает, что лицензия на использование контента из Instagramраспространяется на использование инструмента для встраивания. Однако в постановлении, вынесенном ранее на этой неделе, судья, председательствующий по делу Эллиота МакГакена, отказался отклонить иск, создав тем самым условия для дальнейшей судебной тяжбы.

Если дело закроется в пользу МакГакена, то профессиональные фотографы, скорее всего, будут очень рады объявлению Instagram. Однако пока не понятно, как это повлияет на обычных пользователей. Ведь если компания решит не объявлять во всеуслышание о новой политике, большинство людей просто даже не узнают, что им нужно получать специальное разрешение, прежде чем они смогут использовать чью-либо фотографию.

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Следим за развитием ситуации.﻿





Источник: Ars Techinca