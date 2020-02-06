iPhone 11 Pro признали опасным для здоровья

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После того, как на Apple подали в суд, обвинив ее смартфоны в превышении допустимых норм электромагнитного излучения (SAR), производитель чехлов Penumbra Brands решил перестраховаться и провести независимое исследование iPhone 11 Pro. Провести его поручили лаборатории PF Exposure Lab из Сан-Маркоса, штат Калифорния. В качестве «подопытного» использовался смартфон, приобретенный в рознице.





Вердикт экспертов гласит о том, что iPhone 11 Pro по уровню радиочастотного излучения не соответствует утвержденным нормам Федеральной комиссии по связи США (FCC). Речь идет о двукратном превышении допустимого предела излучения. Так, согласно норм FCC предельно допустимый уровень электромагнитного излучения у смартфона не должен превышать отметку 1,6 Вт/кг. В случае с iPhone 11 Pro этот показатель равен 3,8 Вт/кг.





Утверждается, что тесты проводились в строгом соответствии с регламентами, принятыми Федеральной комиссией по связи США. Для их проведения использовался манекен, созданный из материала, имитирующего кожу человека, а сам смартфон находился на расстоянии 5 мм от него. При сокращении этого расстояния уровень излучения только увеличится.





Напомним, что в декабре прошлого года пришло сообщение, что в суд подан коллективный иск владельцев iPhone с требованием выплатить компенсацию и возместить расходы на медицинское обслуживание.





Поводом для иска послужило исследование, которое провели журналисты издания Chicago Tribune и независимая профильная лаборатория. В ходе него выяснилось, что некоторые смартфоны, включая iPhone 7, iPhone X и iPhone 8 по уровню электромагнитного излучения превышают допустимые нормы и могут нанести вред здоровью.





Источник: appleinsider.com