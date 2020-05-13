iPhone — выбор руководства Xiaomi

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Не секрет, что сотрудники компаний, занимающиеся производством смартфонов, нередко не гнушаются использовать продукцию Apple. И этим грешат представители высшего руководства, которые, по логике вещей, должны быть образцом для подражаний и личным примером популяризировать продукты своей компании. Как оказалось, выбор в пользу iPhone сделал и глава Xiaomi Лэй Цзюнь.

Он достаточно охотно общается со своими фанатами в социальной сети Weibo и именно эта его привычка выдала в нем пользователя iPhone. Одно из сообщений он опубликовал, используя «яблочный» смартфон. В китайском сервисе микроблогов есть опция, позволяющая определить модель устройства, с которого отправлено сообщение.

Сам факт того, что глава Xiaomi пользуется iPhone вызвал бурю негодования у фанатов. Недовольство поклонников не осталось незамеченным, пост вскоре удалили, а аналитик и партнер компании Пан Цзютан попытался оправдать топ-менеджера.

Он заявил, что лицемеры те менеджеры или владельцы компаний, которые заявляют, что не пользовались продуктами Apple, Samsung или других конкурирующих фирм. В качестве примера топ-менеджеров китайских компаний, которые пользуются iPhone можно вспомнить основателя Huawei Рен Чжэнфэй, генерального директора Realme и бывшего вице-президента Meizu Ли Нань.

По словам Пан Цзютан, руководство компаний, которое не пользуется продуктами конкурентов — некомпетентны и находятся далеко от «передовой». Они должны знакомиться с технологическими новациями и разработками других производителей.

Его ответ можно трактовать так, что Лэй Цзюнь попросту изучает iPhone и это необходимо для того, чтобы иметь всестороннее понимание рынка смартфонов и видеть то направление, в котором он развивается.

Источник: toutiao